Umstrittenes Tattoo-Studio ist geräumt

Neumünster

Seit wenigen Tagen steht der Laden komplett leer, sind die Fenster zur Kaiserstraße mit Packpapier abgeklebt. In diesen Räumen werden definitiv keine Totenköpfe, Gesichter oder Symbole mehr in die Haut geritzt.

Centermanagerin wollte sich nicht äußern

Ob es sich um einen freiwilligen oder einen gerichtlich verordneten Rückzug gehandelt hat, ist nicht bekannt. Centermanagerin Mailin Huljus von der Holsten-Galerie hielt sich auf Anfrage unserer Zeitung bedeckt: "Dazu möchte ich mich nicht äußern."

Das Famous Tattoo war im Juni 2019 von seinem ehemaligen Standort an der Holstenstraße in die Holsten-Galerie umgezogen, was einen Medienrummel und anschließend große Proteste samt Demonstrationen ausgelöst hatte. Hinter dem Studio steckten Rocker, einer von ihnen sei Mitglied der (seit Jahren verbotenen) Rockergruppe „ Bandidos“ gewesen, so lauteten die Vorwürfe.

Gab es Verbindungen zu den " Bandidos Neumünster "?

Außerdem gebe es Verbindungen zu einem mehrfach vorbestraften „ Bandidos“-Mann, der Landesvorsitzender der NPD war und 2011 für seine Beteiligung an der Messerstecherei im Restaurant Subway verurteilt wurde, so die Vorwürfe. Der Geschäftsführer des Tätowierstudios hat das vehement bestritten.

Im Dezember reichte es dem Centermanagement dann offenbar, denn das Tätowierstudio erhielt die Kündigung und gleichzeitig die Räumungsklage. Nun scheint das Kapitel Famous Tattoo für die Holsten-Galerie erledigt zu sein.

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster