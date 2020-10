Neumünster

Alles begann mit einem Traum: Eines Nachts im Juli 2015 wachte die Künstlerin Alma Fokken in ihrer Wohnung in Hannover auf und erinnerte sich ganz genau an einen Satz, den sie gerade geträumt hatte: "Schwerter zu Pflugscharen - Uniformen zu Crazy Quilts". Daraus müsste man etwas machen, dachte sie. "Ich hatte dann die Idee, eine Bundeswehr-Uniform zu zerschneiden, die kleinen Stoffstücke ganz individuell zu gestalten und alles hinterher zu einem Quilt zu verarbeiten", sagte Alma Fokken am Donnerstag im Museum Tuch+Technik in Neumünster.

Ein Bekannter besorgte eine ausrangierte US-Uniform

Eine Uniform der Bundeswehr konnte sie nicht finden, aber ein Bekannter besorgte ihre eine ausrangierte Uniform der US-amerikanischen Streitkräfte. Viele kleine Stücke des Stoffs schickte sie an Menschen in ihrem Bekanntenkreis mit der Bitte, sie ganz individuell zu bearbeiten und zurückzusenden. Im Vordergrund sollte stehen, sich Gedanken über Krieg und Frieden zu machen. "Schwerter zu Pflugscharen" ist ein Zitat aus der Bibel und war das Motto der inoffiziellen Friedensbewegung in der DDR.

Anzeige

"Mittelmäßige Handwerkerin und Krankenpflegerin im Ruhestand"

"Rund 60 Menschen im Alter von 12 bis 85 Jahren haben mitgemacht und ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert", sagte die Künstlerin, die sich selber gar nicht so nennt, sondern sich als "eine mittelmäßige Handwerkerin und Krankenpflegerin im Ruhestand" beschreibt. Die zurückgesandten Textilien nähten sie und weitere Frauen auf drei große Wandteppiche, die "Crazy Quilts".

Friedensforum Neumünster holte die Ausstellung

Viermal wurden diese großen Textilstücke schon in Hannover ausgestellt, später noch in Dresden und Eutin. Davon hatte auch Joachim Schröder vom Friedensforum Neumünster gehört. "Ich nahm Kontakt zu Frau Fokken auf und schlug unserer Museumsdirektorin Astrid Frevert vor, diese Ausstellung in das Tuch+Technik zu holen. Wir sind froh, dass es jetzt geklappt hat", sagte Schröder. Das Friedensforum macht in Neumünster regelmäßige Mahnwachen für den Frieden.

Astrid Frevert fand, dass diese kleine Ausstellung und ihre Dokumentation gut in das Museum passen. "Wir greifen immer gern aktuelle Diskussionen und Prozesse auf. Krieg und Frieden und die Auseinandersetzung damit sind immer aktuell", sagte sie.

Die "Crazy Quilts" sind bis zum 15. November im Tuch+Technik am Kleinflecken 1 zu sehen.

Nachrichten aus Neumünster