Die Gewerkschaft Verdi Neumünster hat sich ungewohnt deutlich gegen den verkaufsoffenen Sonntag in Neumünster am 25. Oktober 2020 ausgesprochen. In einem offenen Brief an Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger, den OB und die Fraktionschefs der Ratsversammlung fordert sie, ihn wegen Corona abzusagen.