Die Kundenmagneten Mediamarkt, H&M oder TK Maxx sind in der Holsten-Galerie in Neumünster weiter geschlossen - aber die meisten Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmeter waren am Montag nach der fast vierwöchigen Corona-Zwangspause wieder geöffnet - der Kundenansturm hielt sich in Grenzen.