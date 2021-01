Neumünster

Der Jugendtreff (ab 16 Jahre) und der Kidstreff (6 bis 15 Jahre) findet normalerweise als regelmäßiges Treffen, bei Aktionen oder Ausflügen statt. Das neue virtuelle Angebot wird nun wöchentlich erfolgen und mit neuen Themen gefüllt sein - "sei es gemeinsam zu basteln oder einfach nur zu quatschen und Spaß zu haben", betont Anne Rüschmann von dem Verein.

Das Angebot ist kostenlos und ohne Mitgliedschaft im Verein nutzbar. Voraussetzung ist die App Zoom auf dem Handy, Tablet oder PC. Es wird nach Anmeldung ein Link per Email zugeschickt, der angeklickt werden muss. Der Kidstreff trifft sich am Freitag, 29. Januar, von 16 bis 16.30 Uhr erstmals online, der Jugendtreff startet am Sonnabend, 30. Januar, von 16 bis 16.30 Uhr.

Außerdem bietet der Verein Lichtblick jede Woche eine Mitmach-Aktion zur Freizeitgestaltung in den Fensterfronten des Büros im Mühlenhof 24 an. „Wir wollen mit kreativen Mitteln die Kinder und Jugendlichen dazu ermutigen, sich künstlerisch auszuleben, Backangebote vorstellen und die jungen Menschen mit sinnvollen Tipps zur Beschäftigung ermutigen“, so Anne Rüschmann.

Für eine bessere Planung und Organisation für das Zoom-Treffen bittet die Koordinatorin Anja Huth um Anmeldungen unter Tel. 04321/9011653 oder unter info@lichtblick-neumuenster.de.