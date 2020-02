Spediteur Hartmut Voigt gestorben

Neumünster

Sein Vater Herbert Voigt hatte 1933 in Pyritz bei Stettin sein kleines Speditionsunternehmen mit Pferd und Wagen gegründet. Dort wurde 1935 auch Hartmut Karl Erich Voigt als zweites von drei Kindern geboren. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs floh die Familie Richtung Westen und landete in Neumünster. Hier nahm Herbert Voigt nach dem Krieg sofort wieder die Selbstständigkeit auf.

Er wäre gern Flugzeugbauer geworden

Nach dem Schulabschluss entschied Hartmut sich, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Sein Traumberuf wäre allerdings Flugzeugbauer gewesen, denn das Hobby des jungen Mannes war der Modellflugbau. Hartmut Voigt räumte viele Preise bei Wettbewerben ab, brachte es in zwei Klassen sogar zum Landesmeister und in der Klasse der Nurflügelmodelle 1952 sogar zum Deutschen Meister – mit nur 16 Jahren.

Ausbildung bei Mordhorst in Kiel

Hartmut Voigt macht 1953 bis 1956 eine Lehre bei der Spedition Mordhorst in Kiel und wechselte danach zur Firma Transport Union in Preetz. Voigt sagte später: „Der Betrieb machte Verluste. Ich, bereits ein Vollblut-Spediteur, erkannte die Schwachstellen und diskutierte sie mit meinem Chef. Ich empfahl ihm, einen der zwei Fahrer aus den Ausliefer-Fahrzeugen zu nehmen und die Preise zu erhöhen. Seitdem ging es aufwärts, was mich mit Stolz erfüllte.“

"Ich habe auch die kleinsten Klitschen aufgesucht"

Der junge Mann war enorm fleißig und lief sich als Akquisiteur in Lübeck auf der Suche nach neuen Kunden buchstäblich die Hacken ab. „Ich nahm mir das Telefonbuch vor, schrieb alles raus, was nach Firma klang und marschierte mit den Adressen los und erkundigte mich, ob man etwas nach Hamburg oder Kiel zu verladen hätte. Tatsächlich konnte ich ein paar neue Kunden anwerben. Ich habe in und um Lübeck alle Firmen, auch die kleinsten Klitschen, aufgesucht – bis zu 15 am Tag“, erinnerte er sich.

Lebensmotto: „Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“

1959 stieg er in die Firma seines Vaters ein. 1970 übernahm er den Betrieb und führte ihn immer nach seinem Lebensmotto: „Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“ Auch als 1985 sein Sohn Henning einstieg, blieb der Vater noch lange mit am Ruder. Gemeinsam besuchten sie Kunden und galten als Dream-Team der Branche. 2008 sagte Hartmut Voigt: „Es hat in der Firma nicht ein Jahr gegeben, in dem wir keine schwarzen Zahlen geschrieben hätten. Wir haben immer Geld verdient.“ Auch als Sponsor betätigte er sich.

Neumünsters „ Sportler des Jahres “ 1978

Viel Zeit verbrachte Hartmut Voigt mit dem Sport. Er war begeisterter Skiläufer, Radfahrer und ganz besonders Segler. 1978 wurde er Neumünsters „ Sportler des Jahres“. Er gewann viele Regatten in aller Welt und war zeitweilig sogar Bundestrainer für die deutschen Starboot-Segler.

