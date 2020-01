Weil er einen Joint in Bahnhofsnähe rauchte, wurde die Bundespolizei am Donnerstagabend auf einen Mann aufmerksam. Da er wegen mehrfacher Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben war und ein Einhandmesser mit sich führte, kam er in die JVA Neumünster. Auch ein gesuchter Dieb wurde festgenommen.