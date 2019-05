Neumünster Helmut-Loose-Platz - Neumünster bekommt den ersten Kreisel Als das Konzept im Januar 2018 im Stadtteilbeirat Tungendorf vorgestellt wurde, gab es Applaus von den Zuhörern und ein einstimmiges Votum des Beirats. Nun ist es endlich losgegangen: Neumünster bekommt in Tungendorf seinen ersten Kreisverkehr. Die Bauarbeiten haben gerade erst begonnen.

Von Thorsten Geil

Hier geht es bald rund: Der Blick geht in Richtung Rüschdal und Am Kamp. Das große weiße Gebäude ist die Volksbank. Links geht es in die Wilhelminenstraße. Quelle: Thorsten Geil