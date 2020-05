Die Schausteller gehören in der Coronakrise zu den am stärksten betroffenen Branchen, weil sie keinen Euro einnehmen können. Die Stadt Neumünster erlaubt jetzt einen Mini-Jahrmarkt in der Innenstadt. Ab Montag (18. Mai) dürfen einige Schausteller auf der Kieler Brücke am Teich ihre Waren verkaufen.