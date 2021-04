Neumünster

Neumünster hatte regulär und fristgerecht einen Antrag für ein derartiges Modellprojekt gestellt. Weil die Corona-Inzidenz in der Stadt am Stichtag aber über 100 lag, durften landesweit sieben Modellprojekte starten, aber das in Neumünster nicht. Das hatte die Bewerbung der Vereine SV Tungendorf, SC Gut Heil Neumünster und PSV Union Neumünster im letzten Moment ausgebremst.

„Ich freue mich sehr, dass wir jetzt Neumünster doch noch eine Zusage geben konnten“

„Wir bedauern das sehr, zumal wir ein sehr gutes Konzept vorgelegt haben und auch die Rückendeckung der Ratsversammlung haben“, sagte Oberbürgermeister Olaf Tauras damals. Nun kam die gute Nachricht von der Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack.

„Ich freue mich sehr, dass wir jetzt Neumünster doch noch eine Zusage geben konnten. Die Bewerbung war von vornherein sehr gut aufgebaut und durchdacht, das Hygienekonzept ist stimmig. Stadtverwaltung und Vereine haben an einem Strang gezogen und nicht lockergelassen. Deshalb haben wir uns entschieden, Neumünster nachrücken zu lassen“, erklärte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Am Sonntag lag die Inzidenz bei 51,9.

Der Sportverein Tungendorf will Jugendfußball anbieten, der SC Gut Heil Neumünster ein Angebot im Turnen und der Polizei-SV Union will wieder Schwimmsport machen. Die Vereine werden jetzt die notwendigen Vorbereitungen treffen und das Projekt zeitnah starten, so das Ministerium.