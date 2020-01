Für die Entsorgungssicherheit und den Klimaschutz ist das definitiv eine gute Nachricht: Die Stadt Neumünster hat einen neuen Entsorgungsvertrag mit der Mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) der Stadtwerke geschlossen. Der Haus- und Sperrmüll bleibt mindestens bis 2026 in der Stadt.

Neumünsters Müll bleibt in der Stadt

Neuer Vertrag geschlossen - Neumünsters Müll bleibt in der Stadt

Von Thorsten Geil