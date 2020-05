Größte Schule wurde zur Einbahnstraße

Neumünster

Im ganzen Gebäude an der Roonstraße hängen jetzt Pfeile, die die Laufrichtung anzeigen, damit sich möglichst wenige Menschen auf den Fluren begegnen. „Seit dem Ende der Osterferien fahren wir die Prüfungsvorbereitung schrittweise hoch. Derzeit sind etwa 15 von 120 Klassen im Haus“, sagt Finn Krieger, stellvertretender Schulleiter. Damit nicht alle Schüler und Lehrer gleichzeitig kommen und gehen, gelten verschiedene Anfangszeiten.

Drei bis vier Lehrer werden pro Prüfung gebraucht

Um die Abstandsregeln einzuhalten, wird die große Mehrzweckhalle der WLS für die Prüfungen genutzt. In der früheren Turnhalle können Zwei-Meter-Abstände zwischen den Tischen eingehalten werden. Wo bei einer Prüfung sonst ein Lehrer die Aufsicht führt, werden jetzt drei bis vier Lehrkräfte gebraucht: Selbst vor dem Schüler-WC muss jemand aufpassen, dass sich dort nicht zu viele Schüler gleichzeitig aufhalten. Das klingt etwas kleinlich für den Umgang mit zumeist erwachsenen Schülern, aber so sind die Vorschriften.

Anzeige

Auch der Unterricht wird stark erschwert, weil nur jeder zweite Arbeitsplatz besetzt werden darf. „Wir verteilen eine Klasse entweder auf mehrere Räume, oder die Schüler kommen nacheinander“, sagt Finn Krieger. Vor der Wiederöffnung haben die Lehrer ihre Schüler aus dem Homeoffice heraus und auf elektronischem Wege mit Aufgaben versorgt und den Kontakt gehalten. Krieger: „Es ist alles sehr kompliziert, aber wir machen gemeinsam das Beste draus. Der Kontakt zu den Schülern, den Ausbildungsbetrieben und der Stadt ist sehr eng.“

Weitere KN+ Artikel

„Das ist eine schlimme Situation für die jungen Kollegen"

Sorgen macht Finn Krieger sich um den Lehrer-Nachwuchs, denn die Abschlussprüfungen der fünf Referendare wurden auf Ende Mai verschoben. Nur wie sollen Lehrproben ohne Schüler stattfinden? „Das ist eine schlimme Situation für die jungen Kollegen. Wir warten dringend auf Informationen aus Kiel, wann und wie die Prüfungen laufen sollen.“

Die WLS ist das Regionale Berufsbildungszentrum der Stadt für Gewerbe und Technik. Etwa 130 Lehrer betreuen rund 2900 Schüler, von denen allerdings auch zu normalen Zeiten nur etwa ein Drittel in der Schule ist. Hier findet der Berufsschulunterricht in rund 40 Berufen statt; außerdem ist die WLS ein Berufliches Gymnasium und bietet viele weitere Bildungsgänge an.

Auch die TLS und die Knapp-Schule fahren wieder hoch

An den beiden anderen beruflichen Schulen in Neumünster sieht es ähnlich aus. An der Elly-Heuss-Knapp-Schule findet seit Anfang der Woche neben den Abschlussprüfungen auch Vorbereitungsunterricht auf Prüfungen und schrittweise weiterer Unterricht statt. Die ersten Klassen an der Theodor-Litt-Schule starten heute. Dort erhalten zuerst die Abschlussklassen wieder Unterricht, später folgen der 12. Jahrgang des Beruflichen Gymnasiums und andere Klassen, die nächstes Jahr Prüfung machen.

Neumünster ist mit den drei RBZ in Schleswig-Holstein das Zentrum der Beruflichen Bildung.