Neumünster

Für die Regie des niederdeutschen Stückes konnte der Förderverein wieder den bekannten Theaterregisseur und Schauspieler Stephan Greve gewinnen, Musical-Darstellerin Christina Patten hat die Schirmherrschaft übernommen.

„Wir suchen noch Darsteller im Alter zwischen 14 und 25 Jahren“, sagte Greve. Jeder, der Lust hat, echte Theaterarbeit unter professioneller Regie zu erleben, kann sich bei mir oder der Niederdeutschen Bühne melden. Wer kein Plattdeutsch kann, lernt es ganz schnell während der Probenzeit“, versprach der Regisseur. Der Proben- und Aufführungszeitraum ist vom 26. Juli bis 11. August.

Jugendliche fürs Theater begeistern

Das Jugendprojekt findet in diesem Jahr erstmals in Kooperation mit der Hans-Böckler-Schule statt. Sie stellt die Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen zur Verfügung und unterstützt die NBN bei der organisatorischen Durchführung des Projektes. Weitere Vorstellungen im Studio-Theater der NBN sind geplant.

„Das Sommerprojekt bietet jungen Menschen unabhängig vom regulären Spielplan der NBN die Möglichkeit, auf und hinter einer semiprofessionellen Bühne Theatererfahrungen zu sammeln“, sagte Rolf Treptow. Der 2. Vorsitzende des Fördervereins will Jugendliche fürs Theater begeistern und lädt deshalb alle Teilnehmer am Jugendprojekt zu Christina Pattens Musical-Abend am 9. November 2019 in die Stadthalle ein.

„Die NBN hat es sich zur Aufgabe gemacht, über den regulären Spielbetrieb hinaus dem immateriellen Kulturerbe „Niederdeutsches Theater“ gerecht zu werden und die Verbreitung der plattdeutschen Sprache bei jungen Menschen zu fördern“, sagte Silke Maennig von der Abich-Osbah-Stiftung. Dieses Engagement unterstütze sie gerne.

Wer also Lust und Zeit hat, sollte sich rasch bei Stephan Greve oder bei der Niederdeutschen Bühne Neumünster melden. Die Anmeldefrist endet am 26. Juni.

Fragen und Anmeldungen unter info@stephan-greve.de mit dem Stichwort „Friedag Nacht“.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.