Eine Komödie mit Tiefgang

Neumünster

Was macht ein erfülltes Leben aus? „Gottvertrauen und Müßiggang“, meint Friedewart Terch ( Jürgen Göttsche). „Wohlstand und Ansehen“, findet hingegen seine Ehefrau Mathilde ( Katrin Haack). Emsig wie eine Ameise hat sie ihr Lebens lang hart gearbeitet und es zu Wohlstand und gesellschaftlichem Ansehen gebracht. Ganz anders Friedewart. Mit der gemeinsamen Tochter Theda ( Carina Thomsen) lebt er in einer heruntergekommenen Wohnung, zeugt ein uneheliches Kind nach dem anderen, nimmt sie alle bei sich auf und ist notorisch pleite. Von Arbeit hält er gar nichts. Friedewart Terch hat ein großes Herz, lebt voller Optimismus in den Tag hinein und vertraut auf sein Glück. Kein Wunder, dass Mathilde bereits vor 17 Jahren ausgezogen ist und auch Tochter Theda mehr und mehr am Lebensstil ihres Vaters verzweifelt. Als die junge Frau Max (Sascha Krüglstein) kennenlernt, muss sie sich entscheiden, wohin sie ihr eigener Lebensweg führen soll.

Autor beweist viel Sinn für Dramaturgie

„Das Stück ist gut gebaut“, sagte Wolfgang Schütz in der Pause. Autor Alfonso Paso beweise mit seiner Komödie (niederdeutsch von Meike Meiners) viel Sinn für Dramaturgie. „Die Dialoge sind sehr eng konzipiert, man könnte das Stück auch im Sitzen vortragen – was natürlich nicht geht“, erklärte der Regisseur. Allen fünf Darstellern gelinge es, die Bühne mit Leben zu füllen. „ Jürgen Göttsche, Carina Thomsen, Katrin Haack, Sascha Krüglstein und selbst Knut Heinzel in seiner kleinen Rolle als Nachbar Lüder bewegen sich spielerisch und füllen ihre Rollen dabei voll und ganz aus“, meinte das erfahrene NBN-Mitglied.

Komödie am Rande einer Tragödie

Den Laienschauspielern gelingt es aufs Beste, eine komödiantische Geschichte zu erzählen, die Spaß macht und dabei ein ums andere Mal gekonnt den Rand einer Tragödie streift. Große Unterstützung erfuhren sie dabei durch Inspizientin Harmke Janssen, die souveräne Souffleuse Heike Botha-Sellheim, Kostümbildnerin Birgitt Jürs, Maskenbildner Peter Chekaba und das Team von Bühnenbau und Technik, denen es trotz nach wie vor widriger Baustellenumstände gemeinsam gelang, den Zuschauern einen anregenden Abend voller Komik zu bescheren.

Weitere Aufführungen: am 10., 11. und 12. Februar jeweils 20 Uhr im Studio-Theater; am 13. und 14. Februar jeweils um 20 Uhr in der Stadthalle; am 15. Februar um 16 Uhr und um 20 Uhr im Studio-Theater; am 16. Februar um 16 Uhr im Studio-Theater.

Karten im Vorverkauf: Konzertbüro Auch & Kneidl, Tel.: 0 43 21 - 4 40 64, online: www.ticket-regional.de/nbn, weitere Infos: www.niederdeutsche-buehne-neumuenster.de

