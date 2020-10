Neumünster

Die Niederdeutsche Bühne Neumünster mussten ihre Saison stark eindampfen: Statt sieben eigener Produktionen werden die Laienschauspieler nur zwei inszenieren, darunter ein Weihnachtsmärchen. Der Verein rechnet in der kommenden Spielzeit nur mit einem Drittel der üblichen Besucher.

Soloprogramme und Gastkünstler auf dem Spielplan

Die Laientruppe der NBN kann aktuell selbst kaum große Projekte mit vielen Schauspielern, Bühnentechnik und Musik in Angriff nehmen. Für die Ehrenamtler wären die Abstands- und Hygieneregeln gegen die Ausbreitung der Coronapandemie wohl kaum umzusetzen. Der Verein setzt für seine Spielzeit 2020/2021 verstärkt auf Gastkünstler und Soloprogramme, die auch unter Corona-Regeln machbar erscheinen.

"Die Landschaft" - Mischung aus Folk und Pop

Das Duo "Die Landschaft" mit Ingalisa Krantz und Jan Graf bieten akustisch eine Mischung aus Volkslied und Pop, kündigt die NBN an. Graf hat sich einen Namen als plattdeutscher Autor mit Volksliedern und Satiren gemacht. Ingalisa Krantz stammt aus einer Musikerfamilie, ihr Vater ist Gründungsmitglied der Hannoveraner Krautformation „Jane“. Das Duo lebt im Wendland und spiegelt, so die Ankündigung der NBN, dessen Sanftheit, Sagen und Widersprüche.

Thorsten Wingenfelder produziert das Duo

Krantz und Graf kennen sich schon seit 30 Jahren. Haben aber erst jetzt als Duo zueinander gefunden. Produziert werden sie von Thorsten Wingenfelder ( Fury in the Slaughterhouse). Auf der Bühne des Studiotheaters in Neumünster, Klosterstraße 12, stehen sie am Sonnabend ab 19 Uhr und Sonntag ab 16 Uhr, 17. und 18. Oktober. Karten: Konzertbüro Auch & Kneidl in Neumünster oder Ticket Regional: www.ticket-regional.de/nbn Tel. 0651/9790777, Restkarten ab 1 Stunde vor Beginn Tel. 04321/8534673

