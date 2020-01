Premiere von „Grashüpper un Ameis“

Sechs Konfessionen laden gemeinsam zur Ansgarvesper ein. Bei diesem ökumenischen Ereignis in der Anscharkirche wird Pastorin Nora Steen die Predigt halten. Jedes Jahr erinnern in Neumünster die Christen unterschiedlicher Konfessionen an den Missionar Ansgar, der am 3. Februar 865 gestorben ist.