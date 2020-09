Neumünster

„Wir verspielen gerade unseren Lkw“, bringt Niels Münz die Lage seines Vereins auf den Punkt. Allerdings nicht im Casino, sondern auf der Bühne: Die Rücklagen der Niederdeutschen Bühne Neumünster e. V. (NBN) waren eigentlich für Reparaturen am vereinseigenen Lastwagen gedacht, jetzt nutzt der Verein das Geld, um die kommende Spielzeit zu finanzieren. „Diese Saison werden wir überstehen“, blickt der Vorsitzende Münz voraus; falls das Theater danach immer noch mit Auflagen arbeiten muss, werde es schwierig.

Einzelkünstler haben keine Probleme mit Abstand

Aber zunächst startet am 27. September die Spielzeit 2020/21 – coronagerecht mit einem Solo-Programm von Philip Lüsebrink. Einzelkünstler lassen auf der Bühne keine Probleme mit Abstandsregeln auftreten, also treten in den kommenden Monaten gleich vier im NBN-Theater auf. Werner Mommsen holt sein Gastspiel nach, das im Frühjahr abgesagt werden musste. Jan Graf und Steffi Steup werden mit plattdeutschen Musikprogrammen zum ersten Mal bei der NBN auftreten.

Normalerweise inszeniert der Verein sieben eigene Stücke pro Saison; diesmal werden es nur zwei. Das Weihnachtsmärchen – finanziell gerettet von der Sparkasse Südholstein – und „Quiz-Show“, ein Zweipersonenstück, dass Pressesprecherin Mareike Münz als „skurril-komisch“ ankündigt. Mit dem Weihnachtsmärchen „Froschkönig“ zieht das Ensemble ins Theater in der Stadthalle um, dorthin dürfen mit 100 Besuchern mehr kommen als ins NBN-Theater.

Zum ersten Mal ein Live-Hörspiel auf platt

Aber Corona beschert den Neumünsteranern auch eine Neuheit: Am 26. Februar wird mit „Katharina de Grote“ zum ersten Mal ein Live-Hörspiel auf platt im Studio-Theater der NBN aufgeführt. „Das hätten wir ohne Corona so nicht gemacht“, gibt sich Mareike Münz neugierig auf die neue Form.

Ein weiteres Projekt startet die NBN trotz aller Einschränkungen: Ende September startet die Jugendgruppe des Vereins. Vier Jahre lang organisierte die Bühne in den Sommerferien ein mehrwöchiges Sommerprojekt, jetzt wird daraus unter der Leitung der professionellen Schauspielerin und Regisseurin Birgt Bockmann eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft. „Jeder darf mitmachen“, wirbt Mareike Münz um Beteiligung; bisher hätten sich Interessenten zwischen 8 und 19 Jahren angemeldet.

Besuchern präsentiert sich das Studio-Theater mit neuer Einrichtung: „Wir haben drei Reihen ’rausgenommen“, erklärt Niels Münz; damit können jetzt 52 Gäste ohne Masken im Zuschauerraum sitzen. Pausen wird es nicht geben, aber an den Sesseln stehen Tische für Getränke. Die neue Sitzordnung beschert den Ehrenamtlern erheblichen Aufwand: Das Ticketsystem kommt damit nicht zurecht, also wird der Kartenvorverkauf telefonisch abgewickelt.

Spenden kann der Verein gebrauchen

„Die Leute wollen kommen“, das liest Niels Münz am bereits laufenden Vorverkauf ab. Viele zeigen, wie wertvoll ihnen die niederdeutsche Bühne ist, indem sie darauf verzichten, ihre Karten für ausgefallene Vorstellungen zurückzugeben und damit quasi den Eintritt spenden. Zuwendungen kann der Verein gebrauchen: Mangels Vorstellungen werden in der kommenden Spielzeit die rund 600 Abonnements ruhen. Und statt mit 13 000 Zuschauern, wie in normalen Jahren, rechnet der Vorsitzende für diese Saison mit erheblich weniger Zulauf: „Wenn wir jetzt ein Drittel hinkriegen, wäre das schon toll“.

Im Internet: www.niederdeutsche-buehne-neumuenster.de/

