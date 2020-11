Niels Münz, Leiter der Niederdeutschen Bühne Neumünster (NBN), hat in einem offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther gebeten, über Lockdown-Lockerungen für Theater mit Frischluft- und Hygienekonzepten nachzudenken. Zudem bietet die NBN einen Adventskalender im Internet an.