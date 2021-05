Mit dem Blues-Duo Georg Schröter und Marc Breitfelder startet die Niederdeutsche Bühne am Freitag, 28. Mai, in ihr Modellprojekt Kultur. Die Laienbühne hatte dafür grünes Licht vom Land erhalten. Ein früherer Start war durch die Corona-Notbremse in Neumünster vereitelt worden.