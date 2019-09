Linke Hände in Alltags- und Liebesdingen

Neumünster

Ausgerechnet an ihrem runden Geburtstag will die Protagonistin, bei der es mit der Männerwelt bislang so überhaupt nicht klappen wollte, sogar aus lauter Verzweiflung aus dem Leben scheiden. In einer Komödie geht das gar nicht, und so lässt sie sich von ihrer Freundin überreden, es noch einmal zu versuchen.

NBN spielt den Schwank "Veer linke Hannen"

Ausgerechnet Berthold (gespielt von Jürgen Goldkamp), ein etwas unbeholfener Kauz, läuft Sonja anschließend über den Weg. Der Mann will nicht, zeigt sich widerspenstig bei Sonjas Annäherungsversuchen. Beide offenbaren „linke Hannen“ in Alltags- und Liebesdingen. Es folgt ein wortgewandter Schlagabtausch in der Komödie von Pierre Chesnot (Niederdeutsch von Rolf Petersen) unter der Regie von Birgit Bockmann.

Aufführungen im Studio-Theater, im Theater in der Stadthalle und im Savoy Bordesholm

Die Niederdeutsche Bühne Neumünster spielt die Komödie „Veer linke Hannen“ zur Premiere am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr im Studio-Theater (Restkarten). Weitere Aufführungen sind von Montag bis Mittwoch, 23. bis 25. September, jeweils 20 Uhr sowie Sonnabend, 28. September, 16 und 19 Uhr, sowie Sonntag, 29. September, 16 Uhr im Studio-Theater vorgesehen. Am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. September, jeweils ab 20 Uhr geht es auf die größere Bühne im Theater in der Stadthalle am Kleinflecken in Neumünster.

Im Savoy in Bordesholm gastiert die NBN am Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr mit dem Stück. Karten gibt es beim Konzertbüro Auch & Kneidl, Großflecken 34a, Neumünster, Tel. 04321/44064; Konzertkasse Streiber, Holstenstr. 88-90, Kiel, Tel. 0431/91416.

