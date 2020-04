Theater nutzt Corona-Pause

Neumünster

Versammlungs- und Kontaktverbot traf die Niederdeutsche Bühne Neumünster (NBN) ausgerechnet am Premierentag ihrer aktuellen Komödie „Schietwedder“. „Am 12. März war die Generalprobe. Direkt vor der Premiere am 13. März kam nachmittags der Erlass“, erzählt Bühnenleiter Niels Münz. Enttäuschte Seufzer gab es nicht nur beim Publikum, das vor verschlossener Tür stand: „Wir hätten das Stück nach der Probenphase seit November gern einmal aufgeführt“, bekennt Münz.

Die NBN würde auch im Sommer spielen

Die Bühne befindet sich seitdem im Dornröschenschlaf: Bis heute stehen unverrückt wie zur Premiere die Kulissen. Tische, Stühle, Dachschräge, Kommode, ein Paravent - ohne Schauspieler und Premierenfieber eine leicht gespenstische Szenerie. „Wir könnten sofort losspielen“, betont Niels Münz. Wäre die Auszeit im Sommer beendet, würde Ensemble das Stück sofort aufführen wollen, obwohl die Theater dann eigentlich Pause machen würden.

Derzeit bestimmen die Handwerker das Bühnengeschehen

Rund um die Bühne ist vom ruhendem Spielbetrieb allerdings nichts zu spüren: In der alten Werkhalle, die 1999 teils zur Studiobühne der NBN umgebaut wurde, arbeiten seit Monaten Handwerker an der Modernisierung der Räume: Für sie gelten die Beschränkungen während der Corona-Krise nicht. Das Dach des gesamten Gebäudes, in dem auch ein Teil des Depots des Museums Tuch und Technik untergebracht ist, wird erneuert. 450.0000 Euro bewilligte die Stadt Neumünster, um die Räume des Theaters auf den aktuellen Brandschutzstandard zu bringen: Alte Wände wurden herausgerissen, Räume neu geschnitten. Neben dem Zuschauerraum wurde ein Fluchttunnel gebaut. Die Besuchertoiletten entstanden an neuer Stelle größer und barrierefrei. Das Theater bekam eine Künstlergarderobe und eine zusätzliche zweite Probenbühne. „So können wir gleichzeitig an drei Stücken proben“, erklärt Niels Münz.

Die Wände sind schon jetzt nicht mehr weiß

Weitere Neuerung ist neben der Elektrik eine Lüftungsanlage: Haustechniker verlegen gerade vom Zuschauerraum, Werkstätten und Toiletten Rohre bis unters Dach. Dort lagert ein Teil des Theaterfundus. Zwischen mit grünen Planen großflächig abgedeckten Kulissen und Requisiten steckten Techniker Tobias Labs und Casten Möller Röhren für Zu- und Abluft zusammen und ummantelten sie mit Dämmstoff. Nicht alles läuft nach Plan: Die Maler waren vor den anderen Gewerken da. Die Wände sind schon jetzt nicht mehr weiß. Eigentlich sollten die Bretter der Probebühnen schon vor Monaten in Eigenleistung von den Bühnentechnikern ehrenamtlich verlegt werden. Doch das Holz liegt gestapelt im Flur. Schon weit von Beginn der Coronakrise hatten sich Bauarbeiten verzögert.

Zweite Probebühne ist in der Warteschleife

„Wir haben von der Investitionsbank Fördergelder für den Bau der zweiten Probebühne bekommen, sie hat uns vom ersten Fertigstellungstermin dafür, dem 31. Dezember 2019, bis Juni 2020 Verlängerung gewährt“, berichtet Bühnenleiter Niels Münz. Jetzt wird es zeitlich wieder eng: Das Kontaktverbot hemmt den Einbau der Probebühne. „Wir sind alle über 60 Jahre alt und gehören damit in die Risikogruppe“, sagt Dieter Neitzke, ehrenamtlich Bühnentechniker. „Die Bühnenleitung hat uns nahegelegt, zu Hause zu bleiben.“

Eine Schließung der vor 97 Jahren gegründeten NBN gab es in dieser Form noch nie, weiß Niels Münz. Die Miete fürs Theater kann der Verein stemmen. „Wir werden von der Stadt unterstützt.“ Ohne Aufführungen, bei denen rund 80 Aktive in wechselnder Besetzung mitwirken, seien die Ausgaben gering. Für 450-Euro-Reinigungskräfte werde es jedoch „kribbelig“. „Kurzarbeit können wir denen nicht anbieten.“

Aufführungen im Kleinformat sind nicht vorstellbar

Stücke vor halbem Publikum aufführen, sollte es eine Lockerung der Kontaktbeschränkung geben, sieht Niels Münz nicht als Alternative: „Das Theaterfoyer ist nicht dafür gemacht, Besucher auf die Plätze zu schleusen.“ Der Spielplan fürs nächste Jahr steht. Mit den Proben will Niels Münz nicht zu früh beginnen. „Was ist, wenn sich einer aus dem Ensemble infiziert? Dann sind sofort alle 14 Tage in Quarantäne.“ Theaterstücke filmen und online zeigen? „Wir haben einen Videofilmer, der schon Sequenzen für uns gedreht hat. Der könnte uns unterstützen.“ Ob Streit- und Liebesszenen unter Einhaltung des Kontaktverbots aufgenommen werden können? Die NBN arbeitet daran.

Appell des Bühnenleiters an Publikum: „Behalten Sie Ihre Abos. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Eine virtuelle Spende ist auf der Internetseite möglich.“

