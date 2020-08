Der übliche Trubel mit tausenden Besuchern auf dem Messegelände der Holstenhallen in Neumünster zum Nordbau-Termin vom 9. bis zum 12. September wird in diesem Jahr ausbleiben. Mit 31 Ausstellern soll es die deutlich kleinere „Fachausstellung Bau mit Seminaren in Zeiten von Corona“ geben.