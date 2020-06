Schon wieder die Nordoel-Tankstelle in Neumünster: Am Freitagabend wurde die Tankstelle an der Brachenfelder Straße gegen 21.20 Uhr von zwei Unbekannten überfallen. Die Männer betraten den Verkaufsraum, plötzlich zog einer von ihnen eine Waffe und verlangte Geld von dem Mitarbeiter.