„Notlösung“ und „Torschlusspanik“

Neumünster

Tauras hatte entgegen seiner Ankündigung vom November 2019 nun doch eine Kandidatur für eine dritte Amtszeit angekündigt. Neumünster stehe durch Corona vor großen Herausforderungen, und darum wolle er sich jetzt nicht drücken und einfach gehen.

„Wir sind 80.000 Neumünsteraner, da würde es doch nicht auffallen, wenn einer weg ist“, sagte Jonny Griese (Die Linke) voller Sarkasmus. Tauras sei zuletzt spürbar lustlos gewesen. „Was hat denn die neue Lust an dem Job entfacht? Der Ministerpräsident muss ihm ja etwas versprochen haben, sonst kann ich mir das nicht vorstellen“, so Griese. Wenn es denn die lang ersehnte Hochschule für Neumünster gewesen sei, dann wäre der Deal ja sogar gut. Griese: „Als Mensch mag ich Olaf Tauras, aber dieser Wankelmut gefällt mir nicht. Neumünster braucht einen OB, der nicht nur dem Unternehmensverband zuhört, sondern auch weiß, wo das Gewerkschaftshaus ist. Und das weiß er nicht.“

Die Grünen sticheln. „Bereits vor über einem Jahr hat Olaf Tauras erklärt, sich eine neue berufliche Herausforderung suchen zu wollen. Da muss die Frage erlaubt sein, ob Neumünster und sein Amt für ihn tatsächlich noch an erster Stelle stehen und warum jemand, der die Rathaustür beinahe schon hinter sich abgeschlossen hat, diese nun wieder aufstoßen möchte“, teilte der Kreisvorsitzende Heiner Voigt mit. Auch für die CDU scheine er doch eher eine Notlösung zu sein, nachdem sich die Wunschkandidatin nach kurzer Zeit zurückgezogen habe. „Für unseren Kandidaten Sven Radestock ist Neumünster definitiv die erste Wahl und eine Herzenssache“, so Voigt.

SPD : "Es riecht nach Torschlusspanik "

Die Sozialdemokraten zeigten sich geradezu erbost. „Das Hin und Her beweist nur Wankelmut und fehlende Führungsstärke, es riecht nach Torschlusspanik. Neumünster hat das nicht verdient“, teilten die Kreisvorsitzende Kirsten Eickhoff-Weber und Fraktionschef Volker Andresen mit. Die Stadt könne sich keinen amtsmüden OB leisten und brauche einen Verwaltungschef, für den das Amt erste Wahl voller Überzeugung sei. Damit meinen sie vermutlich Tobias Bergmann.

„Das glücklose Agieren des CDU-Kreisvorsitzenden Wolf Rüdiger Fehrs hat am Ende dazu geführt, dass jetzt offensichtlich die Landesebene entscheidet, wo es bei der CDU in Neumünster langgeht. Mit seinem Wankelmut hat Olaf Tauras Glaubwürdigkeit und Integrität verloren. Schade, dass sich ein amtierender OB zu solchen taktischen Winkelzügen hinreißen lässt“, so Andresen.

FDP lädt Olaf Tauras ein

Der FDP-Kreisvorsitzende Wolfgang Stein drückte sich defensiv aus. „Wir freuen uns über einen vierten Kandidaten, der die Wahlmöglichkeiten für die Bürger breiter fächert. Wir laden ihn ein, uns zu überzeugen, ihn wie bei den letzten Wahlen zum Oberbürgermeister zu unterstützen“, teilte Stein mit.

Der Kreisvorsitzende vom Bündnis für Bürger, Andreas Gärtner, sagte, seine Partei müsse jetzt das weitere Vorgehen besprechen. „Persönlich finde ich, dass seine Entscheidung Sinn macht. Er ist die bessere Alternative für die Stadt.“