Neumünster

Der Markt ist einer der großen Knackpunkte im Ablauf der Bauarbeiten. Die Marktbeschicker und beispielsweise die SPD-Fraktion wollen um fast jeden Preis verhindern, dass der Markt vom Großflecken verschwinden und auf den Kleinflecken ausweichen muss. Das sei auch möglich; die Stadtverwaltung müsse sich nur genug anstrengen, hatte die SPD vor Wochen gefordert.

Dem widersprach OB Olaf Tauras ( CDU) am Dienstag im Hauptausschuss mehrfach. Immerhin hätten seine Fachleute so lange gerechnet und geplant, dass ein Umzug des Marktes in Bauphase 2 (Ende 2020 bis Spätsommer 2021) vermieden werden können.

Mindestens für drei Monate muss der Wochenmarkt umziehen

Aber in Phase 3 (Mitte 2021 bis Anfang 2023), wenn auf der großen Platzfläche die Steine gesägt und neu verlegt werden, müsse der Markt zeitweilig auf den ungeliebten Kleinflecken umziehen, mindestens für drei Monate.

„Das wären 33 Markttage auf dem Kleinflecken , mitten im Sommer!"

Die vom Rat gewünschte Beschleunigung der Arbeiten (bis Herbst 2022) sei nicht umsetzbar, ohne den Markt noch viel länger zu verlegen. Der Nordteil des großen Platzes sei einfach nicht groß genug, um den ganzen Wochenmarkt aufzunehmen. Franka Dannheiser ( SPD) widersprach. „Das wären 33 Markttage auf dem Kleinflecken, mitten im Sommer. Das geht nicht! Es muss jedenfalls vernünftig mit den Marktleuten besprochen werden“, sagte sie, worauf Tauras erwiderte, dass er den Sprecher der Marktbeschicker informiert hätte.

"Bei Regen können die Marktleute doch zu Karstadt "

Sven Radestock (Grüne) meinte, Prügel bekäme die Ratsversammlung ohnehin. „Wir sollten beherzt einen Beschluss fassen“, sagte er. Jonny Griese argumentierte in die gleiche Richtung; Ärger gebe es sowieso. „Aber hat die Verwaltung bedacht, dass bis dahin Karstadt geschlossen ist? Bei Regen können die Marktleute dann doch zu Karstadt reingehen“, meinte der Mann der Linken.

Die Tragfähigkeit ist immerhin gegeben

Jan Duve aus der Bauverwaltung hatte immerhin gute Nachrichten. Die Probebohrungen auf dem Großflecken hätten ergeben, dass die Tragfähigkeit des Untergrundes in Ordnung sei. Auch die Versorgungsleitungen lägen tief genug in der Erde, um die großen Pflastersteine (wie geplant) in ein Betonbett legen zu können. Mit leicht ironischem Unterton ergänzte der Baufachmann: „Wenn die Leitungen denn wirklich da liegen, wo sie liegen sollen.“

OB: „Bitte lehnen Sie unseren Vorschlag nicht einfach nur ab"

Gerd Kühl ( CDU) erinnerte alle Beteiligten, dass jedes Ratsmitglied ständig gefragt werde, was denn nun mit dem Großflecken sei. Ähnlich argumentierte Volker Andresen ( SPD). „Wir diskutieren das jetzt schon sieben Jahre und müssen entscheiden.“ OB Tauras stimmte ausdrücklich zu: „Bitte lehnen Sie unseren Vorschlag nicht einfach nur ab. Dann müssen Sie die Pläne ändern und der Verwaltung sagen, was sie stattdessen machen soll.“