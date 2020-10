Neumünster

Die SPD hat mit Tobias Bergmann und die Grünen haben mit Sven Radestock ihre Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl 2021 aufgestellt, die CDU ist wieder auf der Suche. Memet Celik will das Feld von hinten aufrollen.

Er wurde in Kellinghusen als Sohn türkischer Einwanderer geboren und ist dort aufgewachsen. In Krempe lernte er Steuerfachangestellter, arbeitete danach auch in Hamburg bei einem Steuerberater und machte sich dann als Unternehmensberater und Buchführungshelfer in Itzehoe selbstständig. Später kam eine Niederlassung in Neumünster dazu, und 2004 verlegte er die Firma und seinen Wohnsitz nach Neumünster. Dann legte er eine Ausbildung im Versicherungsfach nach und übernahm vor rund zehn Jahre eine Agentur der Allianz-Versicherung, die ihren Sitz an der Johannisstraße hat.

„Ich liebe Neumünster . Das ist eine so tolle Stadt"

„Ich liebe Neumünster. Das ist eine so tolle Stadt, aber viele Bürger wissen das nicht zu schätzen und sind nicht richtig stolz auf ihre Stadt. Das möchte ich ändern“, sagt Celic. Das erste Ziel ist für ihn, die Stadtverwaltung bürgerfreundlicher zu machen und Bürokratie abzubauen. Er kenne viele Menschen, die sich im Rathaus als Bittsteller fühlten. „Die Verwaltung ist für den einfachen Bürger gefühlt unerreichbar. Da muss viel Distanz abgebaut werden. Ich möchte ein Oberbürgermeister zum Anfassen sein“, sagt Celic.

In seinem Beruf und als Anlieger an der Johannisstraße kommt er mit Bürgern aller Schichten zusammen und macht immer wieder diese Erfahrung: „Man muss die Menschen ernst nehmen und ihnen zuhören. Die Neumünsteraner tauen dann auf“, sagt er. In einer Kommunalverwaltung habe er zwar noch nicht gearbeitet, aber durch seinen Beruf habe er Verwaltungswissen, könne mit Zahlen und Gesetzen umgehen. „Ich bin seit 21 Jahren selbstständig und habe Mitarbeiter geführt und ausgebildet. Ich traue mir die Aufgabe als OB zu“, sagt er.

"Ich kann das ,Vaterunser’ vielleicht besser als mancher Christ“

Sicher ist für Celik, dass er im Wahlkampf „weder die Integrations- noch die Deutsch-Türken-Karte spielen wird“. Er sieht überhaupt keinen Grund dazu: „Ich sehe mich nicht als Deutsch-Türken, ich bin Deutscher und Neumünsteraner! Ich bin in Deutschland geboren, meine Kinder auch. Ich bin wahrscheinlich deutscher als viele andere Menschen mit deutschen Eltern, kann das ,Vaterunser’ vielleicht besser aufsagen als mancher Christ“, sagt Celic. Türkisch seien an ihm nur der Name und die Tatsache, dass seine Eltern beide aus der Türkei stammten.

Aus der CDU ist Celic längst ausgetreten

In Kellinghusen war Celic einige Jahre für die CDU im Stadtparlament und Vorsitzender des Sozialausschusses. Irgendwann trat er aus der CDU aus. „Ich bin und bleibe parteilos. Das sollte ein Oberbürgermeister grundsätzlich sein, denn sonst gibt es immer wieder Interessenskonflikte mit den Parteien in der Ratsversammlung“, sagt Celic. Dass die Freien Wähler Neumünster ihm nach Bekanntgabe seiner Kandidatur ihre Unterstützung zusagten, freut ihn trotzdem.

"Unserer Tochter musste ich erst etwas versprechen"

Als er über die Kandidatur noch nachdachte, hat er das selbstverständlich mit Ehefrau Drita und den beiden gemeinsamen Kindern (7 und 11) besprochen. „Unsere kleine Tochter musste ich erst überzeugen. Dann sagte sie: ,Ok, Papa, dann musst du aber als erstes den Teich saubermachen lassen. Der stinkt nämlich!’ Das habe ich ihr versprochen, denn der ist wirklich eine Kloake – und das in allerbester Innenstadtlage neben der schicken Holsten-Galerie. Das passt einfach nicht zusammen“, sagt Celic.

2021 sind die Neumünsteraner aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Amtsinhaber Olaf Tauras ( CDU) tritt nicht wieder an.

