Neumünster

Der Drucker im Wahllokal habe in den 582 Fällen das Papier einfach nicht ausgedruckt. In den vergangenen Tagen hatten sich vermehrt Bürger im Rathaus erkundigt, wo denn ihre Wahlunterlagen abbleiben. Die Stadt vermutete anfangs Fehler in der Zustellung, korrigiert das aber jetzt: "Dies war eindeutig unser Fehler, da wir vor dem Eintüten keine hinreichenden Kontrollen gemacht haben. Die Post trifft keine Schuld", erklärt Stephan Beitz, Pressesprecher der Stadt. Der Fehler sei bei einer Kontrolle der über 8000 bislang erteilten Druckaufträge aufgefallen.

Rathausmitarbeiter stellen Unterlagen zu

Die fehlenden Unterlagen sollen noch an diesem Mittwoch, bis spätestens Donnerstagmittag zugestellt werden, versichert die Stadt. Dafür werden Mitarbeitende aus dem Rathaus die Unterlagen allen betroffenen Briefwählerinnen und Briefwählern "direkt zustellen". Somit könnten die Bürgerinnen und Bürger dann noch bis Sonntag um 18 Uhr von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Der sicherste Weg dafür sei es, die ausgefüllten Wahlunterlagen direkt am Rathaus in den Briefkasten zu stecken, so die Stadt. Außerdem könnten sie auch noch am Sonntag in den jeweiligen Wahlbezirken abgegeben werden.

Nicht so mobilen und in Covid-19-Quarantäne befindlichen Bürgerinnen und Bürgern bietet die Stadt Neumünster an, die ausgefüllten Wahlunterlagen auch abzuholen, so Stephan Beitz. Die betreffenden Personen können sich unter Tel. 04321/ 942-2305 im Rathaus melden.

Mehr als 9000 Briefwahlunterlagen angefordert

Die Stimmabgabe im Vorfeld des Wahlsonntags per Briefwahl ist aktuell der Renner in Neumünster. Bereits 9119 Unterlagen seien angefordert worden, so die Stadt. Wer Briefwahlunterlagen vor dem 21. Mai 2021 beantragt habe und diese nicht bis Donnerstag, 27. Mai, um 13 Uhr erhalten hat, könne dies persönlich, schriftlich und glaubhaft in der Briefwahlausgabestelle im Neuen Rathaus erklären und erhalte dann neue Briefwahlunterlagen, sagt der Stadtpressesprecher zu.

Die Briefwahl kann noch bis Freitag, 28. Mai, um 12 Uhr persönlich im Wahllokal im Neuen Rathaus am Großflecken abgewickelt werden. Dabei können Wähler die Unterlagen mitnehmen oder auch direkt vor Ort ihre Stimme abgeben. Die Öffnungszeiten dafür wurden erweitert: Donnerstag und Freitag 8 bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 30. Mai, stimmen die Wählerinnen und Wähler dann in einer Stichwahl ab, ob Amtsinhaber Olaf Tauras (CDU) oder Tobias Bergmann zukünftig Oberbürgermeister der Stadt Neumünster sein wird.