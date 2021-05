Erneut Vandalismus im Wahlkampf in Neumünster: In der Nacht zu Sonntag ist am Wahlkampfauto von OB-Kandidat Tobias Bergmann (SPD) eine Scheibe eingeschlagen worden. Bereits Mitte April war es zu Sachbeschädigungen an Plakaten mehrerer Parteien und dem SPD-Büro gekommen.