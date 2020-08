Neumünster

Die Mitgliederversammlung fand am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt; auch die Medien waren nicht eingeladen. Das ist sehr ungewöhnlich für Parteitage von seriösen Parteien.

" Mitgliederversammlung stärkt Jutta Schlemmer den Rücken"

Die CDU informierte im Anschluss mit einer Pressemitteilung mit der Überschrift: "OBM-Wahl: Mitgliederversammlung stärkt Jutta Schlemmer den Rücken". Das Wahlergebnis teilte die CDU nicht mit. Nach Informationen unserer Zeitung erhielt sie 37 Ja- und 10 Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen. Das ist für eine Partei wie die CDU ein ungewöhnlich schlechtes Ergebnis, zumal es keine Kampfkandidatur gab.

Anzeige

Jutta Schlemmer (43) ist seit der Kindheit Neumünsteranerin, verheiratet, drei Kinder. Nach 20 Jahren als selbstständige Augenoptikermeisterin und Unternehmerin hat sie im vergangenen Jahr ihr Unternehmen für Brillenfertigungen geplant in andere Hände übergeben. Sie kandidiert für CDU, FDP und Bündnis für Bürger (BFB).

Weitere KN+ Artikel

Laut der Pressemitteilung weiß sie, wie wichtig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist: „Als Familie, in der beide Eltern arbeiten, wissen wir aus eigener Erfahrung, welche Rahmenbedingungen Familien sich wünschen. Es kann nicht sein, dass händeringend Arbeitnehmer gesucht werden, Eltern arbeiten möchten und es an rechtzeitigen Zusagen von Kitas und Betreuungen in Schulen scheitert“, sagte die Kandidatin.

Schlemmer : „Ich suche den Dialog, und ich vertraue.“

Ihren Führungsstil beschrieb sie der Mitgliederversammlung laut der Presseerklärung so: „Ich suche den Dialog, und ich vertraue.“ Sie habe mit Blick auf die neue Aufgabe bereits viele Gespräche geführt: „Von einer Verwaltungschefin erwarten wir doch alle, die Prioritäten zu erkennen, unter Einbindung aller Beteiligten die Herausforderungen anzupacken und die bestmögliche Lösung anzustreben.“ Die Leitung der Stadtverwaltung sei dabei ihre zentrale Aufgabe.

Wiederwahl für CDU-Chef Fehrs

Nach der Aufstellung der Oberbürgermeisterkandidatin folgte noch ein Kreisparteitag mit Vorstandswahlen. Wolf Rüdiger Fehrs wurde als Vorsitzender bestätigt und erhielt fast dasselbe Ergebnis wie Jutta Schlemmer: 37 Ja, 10 Nein, 5 Enthaltungen. Beim Parteitag 2016 wurde Fehrs fast einstimmig gewählt.

Als Stellvertretende CDU-Vorsitzende wurden auf dem jüngsten Parteitag die Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (39/7/5) und Ratsherr Jan Hinrich Köster (40/7/5) bestätigt.

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster