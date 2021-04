Neumünster

Traditionell laden die Gewerkschaften sich die Spitzenkandidaten von Wahlen in Neumünster zu einer Debatte ein. Diesmal fand sie in Form einer Videokonferenz statt, in die sich gut 50 Teilnehmer einschalteten. „Wir haben alle demokratischen Bewerber zur Wahl am 9. Mai eingeladen“, sagte Verdi-Geschäftsführerin Almut Auerbach in ihrer Begrüßung und klärte damit, was sie von dem fünften Bewerber von der NPD hält. Die Moderation machte ein gut gelaunter Carsten Kock, Radio-Journalist aus Neumünster von Radio Schleswig-Holstein.

Einen großen Raum in der etwa zweistündigen Diskussion bekamen die Arbeitsbedingungen in der Stadtverwaltung und in anderen Branchen. Carsten Kock fragte, was für die Kandidaten eine „gute Arbeit“ sei. Memet Celik (parteilos) sagte, man müsse nach 40 Stunden Arbeit zufrieden nach Hause gehen, genug Geld auf dem Konto haben und nicht noch Wohngeld beantragen müssen.

Sven Radestock war mal "Tupper-Beraterin"

Sven Radestock (Grüne) meinte, man dürfe keinen Zweitjob annehmen müssen und verriet, dass er als junger Mann mal als „Tupper-Beraterin“ gearbeitet habe. Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) sagte, er sei im Nachhinein froh, dass nicht Amazon in das Gewerbegebiet Eichhof gezogen sei (wie es mal angedacht war), sondern nun Edeka Nord komme; das sei ein viel besserer Arbeitgeber. Tobias Bergmann (SPD) formulierte es so: „Gute Arbeit ist, wenn man am Sonntagabend keine Sorge vor der Arbeitswoche hat, mittwochs noch Lust auf ein Feierabendbier mit Freunden hat und am Sonnabend genug Geld, um mit der Familie einen Einkaufsbummel zu machen.“

Das FEK Neumünster soll städtisch bleiben

Einig waren sich die vier Bewerber auch in der Frage, ob das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) privatisiert werden solle. „Auf keinen Fall! Das FEK muss kommunal bleiben. Ich sehe auch keine Fusion mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel, über die ja im FEK schon nachgedacht wurde“, sagte Bergmann. Olaf Tauras fügte hinzu, er sei kein Freund von Fusionen, sprach sich aber für mehr Kooperation mit anderen Kliniken aus. Sven Radestock hielt eine Privatisierung für ein „No Go“ und sah ebenfalls keinen Vorteil in einer Fusion. Memet Celik sah das genau so.

Moderator Kock wollten von den Kandidaten wissen, wie sie zu Gewerkschaften stehen und ob sie schon einmal demonstriert hätten. Olaf Tauras nannte sich einen „großen Freund der Tarifpolitik“, aber er stehe als Landesvorsitzender des Kommunalen Arbeitgeberverbands auf der anderen Seite. „In den 1980er-Jahren habe ich viel demonstriert – gegen den Nato-Doppelbeschluss und in der Friedensbewegung“, so Tauras. Bergmann erzählte voller Stolz, dass er als Schüler viel in Wackersdorf gegen die Atom-Anlage demonstriert hätte und Franz-Josef Strauß mit gezwungen habe, die Pläne zu beerdigen. Er sei schon sein ganzes Leben lang Mitglied bei Verdi.

Sven Radestock ist kein Gewerkschafter, aber schon mehrfach bei „Fridays for Future“ mitgegangen. Als junger Mann habe er „selbstverständlich gegen Atomkraft auf dem Deich gestanden“. Memet Celik ist weder Mitglied einer Gewerkschaft, noch hat er jemals demonstriert. „Ich bin seit 21 Jahren selbstständig und sitze auf der anderen Seite des Tisches, aber ich bin immer für leistungsgerechte Bezahlung“, so Celik.

Personalrat hat die Handynummer des OB

Auf die Frage, warum sie sich zutrauten, die Stadtverwaltung mit ihren 1700 Mitarbeitern führen zu können, gab es unterschiedliche Aussagen. Olaf Tauras verwies auf seine zwölfjährige Erfahrung, aber er wolle künftig mehr Projekte als bislang auf seinen Tisch ziehen und direkter steuern. Mit dem Personalrat arbeite er sehr konstruktiv zusammen. „Die Vorsitzende hat meine Handynummer, und sie weiß, dass sie mich auch nachts um 3 anrufen könnte“, so Tauras. Das provozierte Tobias Bergmann, seine Mobilfunknummer für alle zugeschalteten Teilnehmer laut zu diktieren. Er habe als Selbstständiger und als angestellter Geschäftsführer viele Verwaltungen gesehen und könne Mitarbeiter führen.

Sven Radestock traute sich den Job auch zu. Er arbeite beim NDR und kenne Hierarchien; Mitarbeiter führe er dort auch. „Ich setze auf Motivation der Mitarbeiter, packe an und suche Lösungen“, so der Rundfunkjournalist. Memet Celik verwies auf seine Tätigkeit als selbstständiger Versicherungsfachmann. „Ich traue mir die Aufgabe zu, habe aber auch eine gewisse Demut. Den hohen Krankenstand in der Verwaltung würde ich mir als erstes vornehmen.“