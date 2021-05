+++ Das ist Memet Celik (parteilos) +++



Zwei Punkte trägt der Kandidat Memet Celik (47) im Wahlkampf immer wieder vor: seine Parteilosigkeit und seine Liebe zu Neumünster. „Neumünster ist super! Hier habe ich eine Existenz aufgebaut, meine Familie gegründet und unser Haus gebaut. Das Schicksal unserer Stadt liegt mir am Herzen. Als gebürtiger Schleswig-Holsteiner und überzeugter Neumünsteraner seit nunmehr über 16 Jahren weiß ich, was ich an dieser Stadt habe, und auch, vor welchen Herausforderungen sie steht“, sagt er.



Memet Celik wurde in Kellinghusen als Sohn türkischer Einwanderer geboren und ist dort aufgewachsen. Seit 2004 lebt er in Neumünster. Er wäre der erste Mensch mit Migrationshintergrund und der erste Muslim an der Spitze der Stadtverwaltung. Der verheiratete Familienvater leitet ein Versicherungsbüro in der Innenstadt. Celik legt Wert darauf, seinen Wahlkampf komplett selbst finanziert und keine Spenden angenommen zu haben.



Er verspricht mehr Bürgernähe, will sich für eine Fachhochschule einsetzen, die Menschen besser vor Kriminalität schützen und Neumünster generell besser „verkaufen“. In einem von ihm verbreiteten Video sagt er: „Wählen Sie am 9. Mai keine Partei. Wählen Sie Ihren Oberbürgermeister!“