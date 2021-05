Wer wird Neumünsters nächster Oberbürgermeister? Das wird sich wohl erst am 30. Mai in einer Stichwahl entscheiden. Weder Amtsinhaber Olaf Tauras (53) noch Tobias Bergmann (49) konnten die absolute Mehrheit am Sonntag holen. Zahlen, Daten und Fakten zur OB-Wahl im Überblick.