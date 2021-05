Neumünster

„53,5 Prozent – das reicht!“, sagte Hartmut Unterlehberg (SPD), als er am Abend des 25. Mai 1997 aus seinem Amtszimmer vor die versammelte Presse trat. Er hatte soeben deutlich die erste Oberbürgermeister-Direktwahl von Neumünster gewonnen – gleich im ersten Wahlgang.

Unterlehbergs Hauptkonkurrentin Monika Schwalm von der CDU schaffte nur 21,7 Prozent. Die CDU-Landtagsabgeordnete war als politischer Import aus Uetersen gekommen und hatte gegen den Lokalmatador Unterlehberg keine Chance. Der war da schon sechs Jahre im Amt, war 1991 noch nach der alten Regel von der Mehrheit der Ratsversammlung gewählt worden.

Wolff-Dietrich Prager (Statt-Partei) kam bei der ersten Direktwahl auf 10,8 Prozent, Detlef Matthiessen (Grüne) auf 6,3 Prozent, Ralf Spreckelsen auf 5,2 und Hans-Hermann Riecken (beide parteilos) auf 2,5 Prozent.

Oberbürgermeister-Wahl in Neumünster: Auch die zweite Wahl von Unterlehberg lief glatt

Der Amtsbonus verhalf Hartmut Unterlehberg auch bei der zweiten Oberbürgermeister-Direktwahl in Neumünster zu einem deutlichen Sieg: 2003 holte er 54,2 Prozent. Seine Gegenkandidatin Susanne Bendfeldt kam auf 45,8 Prozent. Sie war parteilos und kam aus Schwerin, wurde erst kurz vor der Wahl von CDU und FDP aus dem Hut gezaubert. Weitere Bewerber gab es bei der Oberbürgermeister-Wahl in Neumünster nicht.

Eigentlich wollte Hartmut Unterlehberg 2009 für eine vierte Amtszeit kandidieren, aber nach einem Zwist in der SPD gab er wenige Wochen vor der Oberbürgermeister-Wahl in Neumünster aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug von der Bewerbung bekannt. Die Sozialdemokraten nahmen über Nacht ihren Stadtrat Günter Humpe-Waßmuth in die Pflicht.

Günter Humpe-Waßmuth ohne Chance gegen den jugendlichen Tauras

Der kämpfte tapfer, hatte aber gegen den jugendlichen Olaf Tauras keine Chance, ging mit 40,3 Prozent unter. Der seinerzeit parteilose Olaf Tauras hatte Unterstützung von CDU, FDP und Grünen. Er holte im ersten Wahlgang 59,7 Prozent und beendete die 61-jährige Zeit von Sozialdemokraten auf dem Chefsessel der Neumünsteraner Stadtverwaltung.

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Neumünster am 10. Mai 2015 konnte sich der immer noch parteilose Tauras mit erneuter Unterstützung von CDU, FDP und Grünen mit demselben Ergebnis (59,8 Prozent) gegen drei Mitbewerber für eine zweite Amtszeit durchsetzen. Elke Christina Roeder (SPD) holte 34,5 Prozent, Sven Schmidt (AfD) 3,2 Prozent und Mark Proch (NPD) 2,6 Prozent. Eine Stichwahl, wie sie viele politische Beobachter nach dem kommenden Sonntag erwarten, gab es also noch nie bei den Direktwahlen in Neumünster.