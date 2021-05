Neumünster

Sie kennen sich mittlerweile ganz gut und könnten nach vielen Diskussionen fast schon die Argumente des jeweils anderen aufzählen. Im Wahlkampf von Olaf Tauras (CDU) und Tobias Bergmann (SPD) ist die Zukunft der Innenstadt in diesem Wahlkampf in Neumünster immer wieder ein Thema, wie beim Gang durch die Innenstadt deutlich wird.

Wahlkampf in Neumünster: Holsten-Galerie ist erster Streitpunkt

Erste Station Gänsemarkt vor der Holsten-Galerie. Deren Genehmigung wurde 2013 gegen den Widerstand der SPD im Rat beschlossen. Bedauert der SPD-Mann aus Hamburg den Bau des Shopping-Tempels an dieser Stelle? „Der ist jetzt da, das ist alles Vergangenheit. Aber wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich die Versäumnisse: Zu viele Geschäfte sind vom Großflecken in die Galerie gezogen. Da hat die Stadtverwaltung zu viel einfach laufen lassen“, sagt Bergmann und fordert den Widerspruch von Olaf Tauras heraus. „Wir haben damals Auflagen gemacht, dass nicht zu viele Läden in die Galerie gehen. Die Leerstände von heute sind nicht der Galerie geschuldet, im Gegenteil: Ohne sie sähe es noch schlechter aus.“

Bergmann insistiert, dass in Neumünster ein Gesamtkonzept für die Entwicklung der Innenstadt fehle. Die City müsse sich angesichts des Strukturwandels neu erfinden. „Innenstadt muss mehr als Einkaufen sein. Wir brauchen neue Konzepte, mehr Wohnungen und Aufenthaltsqualität. Das möchte ich anschieben.“ Olaf Tauras stimmt zu und sagt, mittlerweile in den Teichuferanlagen am ehemaligen Karstadt-Haus angekommen: „Ich möchte mehr Kultur in die Innenstadt bringen. Darum mache ich der Ratsversammlung den Vorschlag, die Stadtbücherei hier bei Karstadt unterzubringen. Das wird so etwas wie ein Haus der Bildung.“

Stadtbücherei könnte bei Karstadt einziehen

Tobias Bergmann findet die Idee nicht schlecht, vermisst bei der Planung für den Umzug der Stadtbücherei aber etwas: „Das Konzept ist zu kurz gesprungen, auch die Stadtbücherei muss sich neu erfinden. Und ich vermisse die Beteiligung der Bürger.“ Er ist sich auch nicht sicher, ob die Kombination von Stadtbücherei und Sparkasse in einem Gebäude passend ist und möchte noch einmal mit der Sparkasse reden. „Ich finde, hier würde auch der Dritte-Welt-Laden noch gut hineinpassen“, so Bergmann.

Lesen Sie auch: Olaf Tauras beendet freiwillige Corona-Quarantäne

Seitenwechsel auf dem Großflecken, die beiden OB-Kandidaten spazieren zur Klosterinsel und dürfen hier die Maske abnehmen. Der Sozialdemokrat war schon mehrfach in diesem Park, in dem viele Jugendliche ihre Zeit verbringen, aber auch manche Ordnungswidrigkeit oder Schlimmeres geschieht. Bergmann: „Das sieht aber auch nicht einladend aus hier, vieles ist kaputt. Aus diesem Park ließe sich ein toller Ort für alle Bürger, für Familien machen. Das hätte nur längst angepackt werden müssen.“

Sicherheit in den Grünanlagen steht im Fokus

Tauras erwidert, es sei hier schon viel passiert, um Kriminalität einzudämmen. Ordnungsdienst und Polizei seien im Film, die Stadt habe gerade Streetworker eingestellt, die auf die Jugendlichen zugehen. „Mehr Licht würde hier helfen, weil es dunkle Ecken gibt. Daran arbeiten wir bereits in der Verwaltung“, sagt der OB. Bergmann kritisiert den Schwerpunkt auf der Verfolgung von Kriminalität. „Wir müssen viel mehr mit den Jungs hier reden, sie mitnehmen und nicht vertreiben.“

Weiter geht der Spaziergang in Richtung Rathaus. Die Verkehrsplanung des Großfleckens wird in Neumünster seit Jahren immer wieder diskutiert. Tobias Bergmann will den Autoverkehr nicht vom Großflecken verbannen, den Platz aber mit dem Fahrrad besser erreichbar machen. „Die Innenstadt ist nicht attraktiv genug für Radfahrer. Viele hätten die Möglichkeit, ohne Auto in die Stadt zu fahren“, sagt er. Tauras betont, dass viele Menschen aus Neumünster oder dem Umland zum Einkaufen nach Kiel fahren würden, wenn sie nicht in die Innenstadt kämen: „Der Einkauf für die vierköpfige Familie ist nur mit dem Auto zu bewerkstelligen. Ich will die Menschen nicht gängeln. Wer in die Innenstadt mit dem Auto fahren und hier parken möchte, muss das weiter können.“ Der Radweg werde demnächst saniert, die Fußgänger bekämen mehrere sichere Querungen über die Fahrbahn.

Großflecken soll besser begehbar werden

Einigkeit zwischen den Konkurrenten herrscht bei der geplanten Sanierung des Großflecken-Pflasters. Beide wollen das beschlossene Paket nicht wieder aufschnüren, sondern die alten Pflastersteine sanieren und neu verlegen lassen – damit der Platz möglichst bald gut begehbar ist.

Lesen Sie auch: Vandalismus an Wahlkampf-Auto von Tobias Bergmann

Am Rathaus, bei der letzten Station des Streit-Spaziergangs, sind Bergmann und Tauras nicht mehr ganz einer Meinung. Der Sozialdemokrat möchte nach Lübecker Vorbild über Bürgerbüros in den Stadtteilen nachdenken lassen, etwa in Einfeld oder Gadeland; das mache die Verwaltung bürgerfreundlicher. Tauras: „Anders als die Lübecker achte ich aufs Geld. Solche Stadtteilzentren sind in einer Stadt wie Neumünster nicht nötig und nicht bezahlbar.“