Neumünster

Beim ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte keiner der fünf Bewerber die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Amtsinhaber Olaf Tauras (CDU) holte 40,6 Prozent, auf Tobias Bergmann entfielen 26,9 Prozent. Darum wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt Neumünster eine Stichwahl nötig.

Olaf Tauras ist OB seit 2009

Olaf Tauras (53) ist seit 2009 Oberbürgermeister von Neumünster. Bei den Wahlen 2009 und 2015 ging er als Parteiloser an den Start, hatte aber Unterstützung von CDU, Grünen und FDP. 2018 trat er in die CDU ein. Tauras stammt aus Kamen und ist in Münster aufgewachsen. Das Studium der Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik hat er 1996 mit der Promotion abgeschlossen. Nach einer Zeit als Unternehmensberater und in der Internet-Branche kam er 2002 als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung nach Neumünster.

Tobias Bergmann stammt aus Bayern

Der Diplom-Volkswirt Tobias Bergmann (49) stammt aus Bayern, hat in Dresden Volkswirtschaftslehre studiert und ging 1998 als Berater zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle in Köln. 2000 wechselte er zu Ramböll Management in Hamburg. 2009 machte er sich als Gründer und Geschäftsführer mit der Nordlicht Management selbstständig, seit 2017 mit der Unternehmensberatung Tobias Bergmann Consulting. Bergmann war von April 2017 bis Dezember 2018 Präses der Handelskammer in Hamburg.