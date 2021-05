Neumünster

Im Stadtgebiet sind rund 64.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen ab 16 Jahren sowie EU-Ausländer mit Wohnsitz in Neumünster. In 43 Wahlbezirken sind mehr als 400 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz.

In der Stichwahl treten der Amtsinhaber seit 2009, Olaf Tauras (CDU), und Tobias Bergmann (SPD) gegeneinander an. Bei der Hauptwahl vor drei Wochen hatte Tauras die meisten Stimmen bekommen (40,7 Prozent). Bergmann war auf 26,9 Prozent gekommen. Es ist die erste OB-Stichwahl in der Geschichte der Stadt.

Neumünster: Fast 9300 haben schon gewählt

Alle Wahllokale arbeiten nach einem vom Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzept. Die Wähler werden gebeten, gern ihren eigenen Stift zum Ausfüllen des Stimmzettels mitzubringen. „Wir hoffen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen“, sagte der Arbeitsgruppenleiter Wahlen der Stadt, Timo Adrian.

9270 Wählerinnen und Wähler stellten einen Antrag auf Briefwahl. Bis Freitag (28. Mai, 12 Uhr) waren davon bereits 7531 Umschläge wieder im Rathaus eingetroffen. Bei der OB-Wahl 2015 gab es in Neumünster 3536 Briefwähler, bei der Hauptwahl vor drei Wochen waren es 9084. Bei der Auslieferung der Unterlagen hatte es zuletzt eine Panne gegeben.

Die Stadt Neumünster weist darauf, dass die Wählerinnen und Wähler in ihrem gewohnten Bezirk auch ohne die offizielle Benachrichtigungskarte ihre Stimme abgeben können; Personalausweis oder Reisepass genügen.