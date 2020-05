Ohne Busse keine Kreuzfahrten

Neumünster

„Wir haben mit dem Minister gesprochen. Er hat uns 90 Minuten geduldig zugehört und hält uns durchaus für systemrelevant“, sagt Joachim Dehn. Der Unternehmer aus Neumünster hat seine acht Reisebusse aus Kostengründen alle abgemeldet, die 40 Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt und hat seit Monaten keinerlei Einnahmen.

Keine Einnahmen, aber viele Auszahlungen

Im Gegenteil: Er zahlt sogar noch reichlich aus, denn viele Kunden lassen sich ihre bereits gezahlten Reisepreise erstatten. Das gilt derzeit auch für Reisebüros. Fahrten ins Ausland, Klassenausflüge, Touren zu Großveranstaltungen oder zu Fußballspielen – nichts findet statt.

Seine Busflotte hat Dehn in den vergangenen Jahren auf den modernsten Euro-6-Standard aufgerüstet, damit er in Deutschland und im europäischen Ausland in die Innenstädte bis vor die Sehenswürdigkeiten fahren darf – das ist ja einer der Vorteile einer Busreise. „Unsere Klientel ist überwiegend älter, nicht mehr so mobil und häufig Corona-Risikogruppe“, sagt Dehn.

Ein Reisebus kostet schnell mal eine halbe Million Euro

Ein moderner Reisebus kostet schnell mal eine halbe Million Euro, und die Leasingraten werden auch in Zeiten von Corona abgebucht. „Die Betriebsvermögen schwinden täglich weiter. Unsere Branche braucht jetzt einfach schnell staatliche Hilfe“, sagt er.

Joachim Dehn engagiert sich für seine Branche; er ist Vorsitzender im Touristik-Ausschuss des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer ( BDO) und hat mehrere Protestveranstaltungen mitorganisiert. Die Freude war groß, als Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer jetzt eine neunköpfige BDO-Delegation zum Gespräch nach Berlin eingeladen hat.

"Der Minister hat uns zugehört"

„Das war gut. Wir konnten ihm unsere Probleme schildern, und die sind auch bei ihm angekommen“, meint Dehn. Das Verkehrsministerium habe ein Rettungspaket von 170 Millionen Euro für die Branche eingebracht, aber müsse damit erst am Finanzminister vorbei.

Schülerbeförderung, Klassenfahrten, Sportvereine - alle brauchen Busse

Diese Hilfe und möglichst auch weitere Unterstützung aus dem Mittelstandssicherungsfonds Schleswig-Holstein muss nach Einschätzung von Unternehmer Dehn schnell kommen, sonst wird es für manches Busunternehmen zu spät sein.

Die Folgen wären viel größer als ein paar fehlende Ausflüge in den Harz. Dehn: „Viele meiner Kollegen fahren auch im ÖPNV, in der Schülerbeförderung, bei Klassenfahrten, transportieren Sportvereine, Musik- und Theatergruppen. Das fällt dann auch weg.“

100 Busse pro Kreuzfahrtschiff

Und noch einen Punkt hat die Politik seines Erachtens noch gar nicht auf dem Schirm: Ohne Busse funktionieren auch Kreuzfahrten nicht. „Wenn ein großes Schiff in Kiel anlegt und die Passagiere wechseln, stehen da bis zu 100 Busse am Kai. Wir bringen die Passagiere an Bord und wieder nach Hause, wir fahren die Tagestouren zu den touristischen Zielen oder zum Shoppen ins Designer Outlet Neumünster. Sollen die Leute das alles zu Fuß machen?“, fragt Dehn.

