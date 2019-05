Neumünster

Auf über 39000 Quadratmetern präsentierten am Wochenende 150 Aussteller ihre schmucken Raritäten oder boten Ersatzteile, Fachliteratur sowie Old- und Youngtimer während der „Klassiker-Tage“ in den Holstenhallen zum Verkauf. „Sinn für schöne Formen und innovative Technik gibt es, so lange Autos gebaut werden“, meinte Messerbesucher Lothar Brügmann. Neu sei lediglich, dass man heutige Modelle nicht mehr selbst reparieren könne.

Oldtimer als Wertanlage

„Die Zahl der Tüftler hat in den letzten Jahren stark abgenommen“. Das konnte auch Rolf Macke bestätigen. Der Grömitzer restauriert alte Armaturenbretter aus Holz. „Früher kamen hauptsächlich Tüftler und Schrauber auf mich zu“, sagte er. Heute habe sich die Klientel geändert. „Der Kauf eines Oldtimers ist für viele Leute zur Wertanlage geworden“, so seine Einschätzung.

Entspannte Aussteller und Besucher

Auch in Zeiten selbstfahrender Autos bleibt die Faszination für Oldtimer groß. Dicht gedrängt bewunderten die Besucher in der Sonderausstellung „Historische Polizeifahrzeuge“ ein VW Papler Polizei-Cabriolet aus dem Jahr 1951. „Dass wir unseren Besuchern einen der sechs erhaltenen Käfer präsentieren können, freut uns besonders“, sagte Christoph Honnen, Projektleiter der Holstenhallen. Die Messe mache richtig Spaß. „Aussteller und Gäste sind sehr entspannt“, sagte Honnen.

Spendentour im Jaguar

Als ideellen Träger der Messe konnten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder den Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein gewinnen. „Man braucht Fachleute an seiner Seite“, sagte Christoph Honnen. Und wenn sie sich dann auch noch sozial engagieren – umso besser. Während der Klassiker-Tage stellte das Familienunternehmen Vossberg seinen Jaguar XJ 6. 4,2 L für Spendentouren zur Verfügung. Das Spendengeld geht an die Stiftung Kinderherz.

