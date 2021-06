Neumünster

„Mit diesem Zuspruch hatten wir echt nicht gerechnet. Die positive Resonanz ist überwältigend und kommt von allen Seiten“, freute sich Erhan Timur Batman. Im August letzten Jahres rief der studierte Deutschlehrer gemeinsam mit der Vorsitzenden vom Forum der Vielfalt Neumünster, Natali Schnar, weiteren Sprachenlehrern sowie Technikern und Kameraleuten vom Verein Neumünster Medien das Projekt Deutsch Akademie-Neumünster ins Leben. Bisher konnten Batman und sein Team mehr als 10.000 Abonnenten auf der Plattform ihres Online-Sprachkurses begrüßen.

Eine Alternative zu den Präsenzangeboten

„Als Corona vor über einem Jahr ausbrach und sämtliche Sprachkurse zum Erliegen brachte, war uns schnell klar, dass wir eine Alternative zu den Präsenzangeboten schaffen müssen, damit Menschen weiterhin die Möglichkeit haben, Deutschkenntnisse zu erlangen oder sie zu verbessern“, sagte der gebürtige Neumünsteraner. Denn nur durch Deutschkenntnisse sei gesellschaftliche Teilhabe möglich.

Kostenlos und barrierefrei

Erhan Timur Batman wandte sich an den gemeinnützigen Verein Neumünster Medien. Gemeinsam entwickelte man eine Idee: Unterrichtseinheiten aufnehmen und online bereitstellen. Auf diese Weise können Migranten und alle Interessierten, die keine Möglichkeit haben, regelmäßig an Sprachkursen teilzunehmen, jederzeit Deutsch lernen und so ihre Sprachprüfungen schaffen. „Alles kostenlos und barrierefrei“, betonte Batman.

Präsenz auf allen Kanälen

Um möglichst viele „Menschen zwischen 7 und 70 Jahren“ zu erreichen, hat das Team der Deutsch Akademie-Neumünster Seiten auf YouTube, Facebook und Instagram eingerichtet. Selbst auf Tiktok ist es aktiv. Jede Unterrichtseinheit wird gefilmt, vom Team nachbearbeitet und anschließend über die sozialen Medien und WhatsApp-Gruppen verbreitet.

„Als gemeinnütziger Verein suchen wir ständig nach Wegen, wie wir Medien nutzen können, um Integration zu vereinfachen und den Menschen eine bestmöglich nachhaltige Unterstützung bieten zu können“, betonte der Vorsitzende von Neumünster Medien, Ibrahim Ortacer. Als Zielgruppe der Akademie nennt er zum Beispiel Frauen, die keine Sprachkurse besuchen können, weil sie mit der Erziehung ihrer minderjährigen Kinder beschäftigt sind, oder Männer, denen berufsbedingt die Zeit fehlt. „Teilnehmer können den Unterricht jederzeit auf allen Kanälen wiederholen und verpasste Lerneinheiten nachholen“, beschreibt Ortacer die Vorteile der Akademie.

Die Innenministerin zeigt sich begeistert

Das überzeugt nicht nur die 10.000 Teilnehmer, das begeistert auch die Politik. Die Stadt Neumünster hat das Projekt gefördert, und auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack sah bei ihrem Besuch vor Ort am 25. Mai „großes Potenzial“ für den Ausbau des Projektes in weiteren Städten.