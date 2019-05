Am Freitag, 17. Mai, geht wieder das schon fast legendäre Fürsthof-Open-Air in Neumünster an den Start. Das ist eine gut gelaunte Party mit den Hits der 1970er- und 1980er-Jahre, die in der Straße Fürsthof gegenüber der gleichnamigen Kneipe stattfindet. Es spielen auf die Acoustic Gentlement.