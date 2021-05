Aukrug

„Der Anfang ist gemacht“, freut sich Lutz von der Geest: Auf dem weitläufigen Gelände eines ehemaligen Bauernhofs in Aukrug-Bünzen, den er vor einigen Jahren kaufte, hat er Hallenplätze an einen Garten- und Landschaftsbauer und an einen Schlosserbetrieb vermietet. Keine zwei Kilometer Luftlinie entfernt, an seinem Wohnhaus, hat von der Geest einen alten Schuppen zum rustikalen Schulungsraum umgebaut, dort bietet er Arbeitsplätze auf Zeit an: ein Mini-Workspace.

Co-Working im ehemaligen Bauernhof

Die große Idee, die jetzt Fahrt aufnimmt, gilt in Aukrug als Schlüsselprojekt für das Ortsentwicklungskonzept: mobiles Arbeiten und Wohnen auf dem Land. Im ehemaligen Bauernhof will Lutz von der Geest Co-Working und Co-Living anbieten und zusätzlich Werkstattplätze in den dazugehörigen Hallen. Er stellt gerade die Angebote für den Umbau des Hauses zusammen, der mehrere Hunderttausend Euro kosten wird. Von der Geest hofft für sein Schlüsselprojekt auf Förderung vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). „Ich mache es sonst immer einfach“, sagt von der Geest, der neben seinem Hauptberuf als Verkaufsleiter verschiedene Gewerbe betreibt; aber diesmal hält er sich an die vorgeschriebene Prozedur: „Jetzt will ich auch mal einen Fördertopf abkriegen“. Im Herbst will er sein erweitertes Angebot vermarkten.

Gibt es in Aukrug, mitten auf dem Land, denn so viele Kreative und Wissensarbeiter, dass ein Co-Working-Space sich rentiert? Davon ist Thorsten Wilhelm überzeugt. Er begleitet für die Genossenschaft Coworkland solche Projekte. Das Aukruger Konzept hat Coworkland mit Bürgerbeteiligung, Workshops, Informationsveranstaltungen und einer Regionalanalyse entwickelt.

"Workation" komibiniert Arbeit und Freizeit

Thorsten Wilhelm sieht für Aukrug mehrere Chancen. Eine davon nennt er „Workation“, ein Kunstwort aus Work für Arbeit und Vacation für Ferien; arbeiten, wo andere Urlaub machen sozusagen. Die Idee: Großstädter, die für ein größeres Projekt – zum Beispiel das Schreiben eines Buches oder das Produzieren eines Podcasts – mehrere Wochen lang am Stück konzentriert arbeiten wollen, können das in Aukrug in idyllischer Umgebung tun. Wohnungen gibt es im Haus, nebenan fließt die Bünzau.

Pendler können viel Fahrzeit sparen

Wilhelms zweiter Ansatz für die Vermarktung läuft unter dem Stichwort „Pendlerhafen“. Pendler nach Neumünster, Kiel oder Hamburg sparen viel Fahrzeit, wenn sie in der Nähe ihrer Wohnung arbeiten können. Solo-Selbständige aus Großstädten, die Familien gründen, suchen gleichzeitig nach Wohnmöglichkeiten im Grünen oder wenigstens mit Garten – die gibt es in Aukrug und Umgebung zu vergleichsweise moderaten Preisen. Corona hat den Trend zum mobilen Arbeiten verstärkt, Wilhelm registriert eine gestiegene Nachfrage in Co-Working-Spaces in Preetz oder Gettorf.

Dritter Trend: Vor allem größere Unternehmen bauen Büroflächen ab, erklärt Wilhelm. Aber trotzdem müssen sich die Teams innerhalb der Firmen treffen; zum Beispiel, indem sie sich für einige Tage zurückziehen und zusammen leben und arbeiten.

800 Co-Working-Spaces in Deutschland

Wilhelms Coworkland kümmert sich um die Vermarktung, pflegt Kontakte zu großen Unternehmen in den Metropolen. Aber damit ein Co-Working-Space auf dem Land funktioniert, „braucht es jemanden, der sich kümmert“, stellt Wilhelm als Voraussetzung vor Ort klar; am besten jemanden aus dem Hotelfach. In Deutschland gebe es im Moment an die 800 Co-Working-Spaces, davon seien gut 100 auf dem Land angesiedelt, erklärt der Experte. Schleswig-Holstein sei „ganz vorn dabei“, weil im Land zwischen den Meeren eine unerlässliche Bedingung erfüllt wird: flächendeckende Breitbandversorgung. Wo gute Plätze fürs mobile Arbeiten liegen, „das spricht sich extrem schnell ’rum“, weiß Wilhelm.