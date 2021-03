Neumünster

„Die Leute wollen raus. Sie suchen nach Orten, an denen man mal für einen Moment die Seele baumeln lassen kann.“ Diese Feststellung macht Verena Kaspari, seit der Tierpark wieder öffnen darf. Selbst an grauen Regentagen ist der Andrang groß. Auch gestern, einem ganz normalen Wochentag, war der Parkplatz bereits zur Mittagszeit gut besetzt.

Nach der Videokonferenz in den Tierpark

Norwin (11) war mit seinen Großeltern aus der Nähe von Bargteheide angereist. „Morgens hatte ich schon eine Videokonferenz“, erzählte der Schüler. „Danach haben Oma und Opa mich abgeholt. Es ist schön hier. Auch, weil man keine Maske im Park tragen muss.“

Kontaktverfolgung per Luca-App oder Formular

Das wird sich auch an Ostern nicht ändern. „Einzig auf den Toiletten, im Zoo-Shop und im Kassenbereich muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden“, erklärte Kaspari. Vor Eintritt in den Tierpark werden die Kontaktdaten erfasst. Das funktioniert entweder über die Luca-App oder händisch per Formular, das man sich auch vorab herunterladen und bereits zu Hause ausfüllen kann.

Verena Kaspari empfiehlt den Download, da er Wartezeiten am Eingang verkürzt. „Da wir maximal 1000 Besucher gleichzeitig in den Park lassen dürfen, öffnen wir nur eine Kasse. Nur so können wir die genaue Zahl der Gäste ermitteln“, erklärte sie.

Tierische Attraktionen

Auf das normale Osterprogramm, wie Eiersuche, Kinderspiele oder Feen müssen die Tierparkbesucher in diesem Jahr verzichten. „Dafür haben wir ein paar tierische Attraktionen“, verriet Kaspari. In der letzten Woche wurden vier Ziegenbabys geboren. Voller Freude hüpfen sie bereits durch das Streichelzoo-Gehege. Da es momentan nicht betreten werden darf, haben die Tierpark-Mitarbeiter sogenannte Futterschuten angebracht, über die die Ziegen ausschließlich mit Tierparkfutter gefüttert werden können.

Die 13-jährige Sarah war total begeistert – von den kleinen Zicklein und von Tarni. Der neun Wochen alte Dingowelpe ist trotz Leine kaum zu bändigen. „Ich nehme ihn jeden Tag mit in den Park, in der Hoffnung, dass er sich austobt und mich nachts ein paar Stunden schlafen lässt“, lachte Verena Kaspari, die den im Tierpark geborenen Wildhund aufzieht. Gestern zeigte sich Tarni putzmunter – sehr zur Freude der Besucher.