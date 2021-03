Der Ehemann der Vermissten Christianne Shemul Beyring-Groosman aus Padenstedt ist tot. Er wurde Freitag am Bahndamm gefunden, wie die Polizei Neumünster bestätigte. Ob der Mann sich vor einen Zug geworfen hat, ist unklar. Der Fundort ist wenige hundert Meter vom Wohnhaus der Familie entfernt.

Von Thorsten Geil