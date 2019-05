Neumünster

Grundlage ist ein Gutachten des Instituts für Baumpflege in Hamburg, in Auftrag gegeben von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt. Die stattlichen und der Aussage des Gutachters nach gesunden Bäume stehen in einem intensiv genutzten Strandabschnitt und verlieren – charakteristisch für alte Pappeln – häufig und nicht vorhersehbar schon länger auch stärkere Äste.

"Jeder soll sich ohne Gefahr am Strand aufhalten können"

Sommerliche Trockenheit und Hitze verstärken die Neigung zu Astbrüchen. Die vielen Badegäste am Einfelder See und speziell an der Schanze führen hier nach Auffassung der Stadt zu einem zu hohen Risiko. "Jeder soll sich ohne Gefahr am Strand des Sees aufhalten können", teilte die Stadt mit. Vögel brüten dort derzeit nicht.

Einzäunung ist nicht praktikabel

Eine Einzäunung der Baumgruppe ist nur mit sehr aufwändiger täglicher Kontrolle und Unterhaltung möglich und zögert eine Fällung der Bäume lediglich hinaus. Zudem sind hier Müllablagerungen und Vandalismus zu befürchten.

"Ersatzpflanzungen sind zur nächsten Pflanzperiode vorgesehen", so die Stadt.