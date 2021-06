Zwischen 11.30 und 13.40 Uhr am Donnerstag, 10. Juni, ist es wieder so weit: Der Mond schiebt sich zwischen Erde und Sonne. Das Ergebnis ist eine Sonnenfinsternis. In Schleswig-Holstein wird man beim Blick in den Himmel aber nur eine Bedeckung der Sonne von maximal 20 Prozent erleben.