Ist es Personalnot, schlechtes Management oder einfach Pech? Über diese Frage gibt es in der Ratsversammlung unterschiedliche Auffassungen. In mehreren Abteilungen der Stadtverwaltung in Neumünster gibt es 2019 Probleme. Von Januar bis Juli blieben mehrere Dienststellen zusammen an 40 Tagen zu.