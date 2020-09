Neumünster

Am Dienstag wird sich die Ratsversammlung ein weiteres Mal mit dem Raumkonzept von Oberbürgermeister Olaf Tauras ( CDU) beschäftigen. Seit vielen Jahren reichen die Büros im Neuen und Alten Rathaus sowie dem benachbarten Stadthaus nicht mehr aus. Dort stehen 7200 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung, aber zusätzlich hat die Stadt in ganz Neumünster Büroflächen von 5200 Quadratmetern angemietet. Auch das reicht schon nicht mehr aus: Nach Berechnungen der Verwaltung fehlen weitere 1000 Quadratmeter. Wenn die gemieteten Büros aufgegeben werden sollen, gibt es also einen Bedarf von 6200 Quadratmetern.

Verwaltung Neumünster hat gerechnet

Die Verwaltung hat verschiedene Optionen durchgerechnet und das Ergebnis den Kommunalpolitikern vorgelegt. Dabei wurden die Kosten für 30 Jahre nach verschiedenen Faktoren berechnet. Weitere 30 Jahre zu mieten, würde demnach 35 Millionen Euro kosten. Der Kauf der Sparkasse Südholstein am Kuhberg schlägt beispielsweise (über 30 Jahre) mit 38 Millionen zu Buche, ein Neubau auf dem Grundstück des Parkcenters mit 44 Millionen, der Bau des (in den 1980er-Jahren geplanten) zweiten Bauabschnitt des Rathauses mit 37 Millionen, nur unwesentlich teurer als ein Bau auf dem Rudolf-Weißmann-Parkplatz (36,8 Millionen).

Die niedrigsten Kosten sind für den Personalrat ein starkes Argument für den Platz vor der AOK. „Wenn man dort neu baut, kann man auch endlich alle Lücken füllen, mit denen die Beschäftigten zum Teil seit Jahrzehnten leben müssen“, sagte Sabine Heidebrecht-Rüge auf Anfrage unserer Zeitung.

"Das gefährdet die Ausbildungsfähigkeit der Stadt Neumünster "

Passieren muss aus Sicht des Personalrats endlich etwas, denn die Verwaltung habe schon lange keine Reserven mehr. „Eine genehmigte Stelle in der Ausländerbehörde wird derzeit nicht besetzt, weil wir für diese Person einfach keinen Arbeitsplatz haben. Noch schlimmer ist es für die Auszubildenden. Wir haben in vielen Abteilungen keinen Platz für einen Schreibtisch und einen Stuhl. Das gefährdet die Ausbildungsfähigkeit der Stadt Neumünster“, sagte Heidebrecht-Rüge. Außerdem fehlten fast überall Sozialräume, und das sei ein klarer Verstoß gegen die Arbeitsstättenrichtlinie.

In den städtischen Ausschüssen diskutierten die Politiker zum Teil über Homeoffice; das könnte den Bedarf an festen Büroflächen senken. Dem widerspricht der Personalrat deutlich: „Wir reden seit Jahren über die digitale Akte, aber wir haben sie noch nicht. Die Mitarbeiter werden noch auf lange Sicht einen Büroplatz brauchen“, so die Vorsitzende. Sie fordert, dass die Ratsversammlung sich klar zu den Rathaus-Mitarbeitern bekennt und ihnen gute Arbeitsbedingungen schafft: „Das Mindeste ist, dass jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet wird, die ein Konzept für einen Neubau entwickelt – und zwar zügig.“

