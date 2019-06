Neumünster

Im Festgottesdienst um 10 Uhr singt der Bach-Chor zusammen mit Solisten und einem Orchester aus Mitgliedern des philharmonischen Orchesters der Stadt Kiel unter der Leitung von Karsten Lüdtke die Spatzenmesse KV 220 von Wolfgang Amadeus Mozart. Ihren Namen verdankt sie Streicherbegleitfiguren, die an tschilpende Spatzen erinnern, so Kantor Lüdtke.

Gottesdienst für die ganze Innenstadt

Am Pfingstmontag wird um 10.30 Uhr der Gottesdienst für die ganze Innenstadt in der Vicelinkirche stattfinden und vom Bach-Chor und der Capella Vicelina mit der Kantate „Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und ihn ehren" von Dieterich Buxtehude gestaltet.

Werke von Orgelmeistern zwischen „unseren“ Meeren

Am Abend des Pfingstmontag findet dann um 18 Uhr ein Konzert statt, das auch in die Reihe der „Altholsteiner Orgeltage“ eingestellt ist. Dazu wird der Organist Lüdtke Werke von Orgelmeistern zwischen „unseren“ Meeren spielen: von Nicolaus Bruhns aus Husum, Dieterich Buxtehude aus Lübeck und Matthias Weckmann und Johann Adam Reincken aus Hamburg. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um eine Spende für die Kirchenmusik wird am Ausgang gebeten.

„Harmonischer Gottesdienst“

Den Abschluss der Pfingstwoche bildet ein Konzert am 16. Juni um 18 Uhr. Es erklingen Arien aus Händels Sammlung der „deutschen Arien“ und aus Georg Philipp Telemanns Sammlung „Harmonischer Gottesdienst“ zu den Pfingsttagen und zum Sonntag Trinitatis. Die Sopranistin Nicole Ferrein aus Köln wird diese Musik zusammen mit der Barock-Oboistin Margret Schrieter aus Hamburg und Karsten Lüdtke an den Tasteninstrumenten in der Vicelinkirche vortragen. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt vier Euro. Eintrittskarten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

