Der 42. Ball des Sports in Neumünster wird an diesem Sonnabend gegen 20.15 Uhr in der Holstenhalle eröffnet. Er ist noch nicht ausverkauft. Die letzten Karten gibt es am Freitag, 10. Januar, von 10 bis 14 Uhr in der Geschäftsstelle des KSV am Hansaring 130.