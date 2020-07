Neumünster

Eine gehörige Portion Wehmut lag über dem Museum Tuch+Technik: Die Dr. Hans-Hoch-Stiftung hatte zu einem Empfang eingeladen, um ihre wichtigste Mitarbeiterin zu verabschieden: Danijela Pivašević-Tenner (40) hat mit ihrer Familie nach elf Jahren Neumünster verlassen.

Sie kam 2009 als "Stadttöpferin"

Die gebürtige Serbin aus Panćevo kam 2009 als Stipendiatin der Hoch-Stiftung nach Neumünster – als damalige „Stadttöpferin“. Als 2012 ihr Stipendium auslief und das Haus neuen Schwung bekommen sollte, schrieb sie ein neues Konzept, um die kleine, hübsche Galerie im Fürsthof mit mehr und neuem Leben zu erfüllen. Das Konzept war so gut, dass die Stiftung es umsetzen lassen wollte – sinnvollerweise von Danijela Pivašević-Tenner, die dann Künstlerische Leiterin wurde und es bis Ende Juni blieb.

„ Berlin ist ja doch noch leicht spannender als Neumünster “

Carsten Hillgruber, Vorsitzender der Hoch-Stiftung (und Stadtrat von Neumünster), würdigte die scheidende Künstlerin und lobte nicht nur ihre Werke, sondern auch die Ausstellungen und Symposien, die sie hier veranstaltet hat. „Wir sind sehr traurig, dass Sie gehen. Sie haben unsere Stadt ein bisschen verwandelt und Neumünster in der ganzen keramischen Welt bekannt gemacht“, sagte Hillgruber. Für ihren Entschluss, nach Berlin zu gehen (wo sie vor ihrer Neumünster-Zeit auch bereits gelebt hatte), hatte er aber Verständnis: „ Berlin ist ja doch noch leicht spannender als Neumünster.“

Neuer Job: Leitung der Keramikwerkstatt an der Universität der Künste

Ihr unkonventioneller Stil als Keramikerin und ihre Fähigkeit, auch große Symposien mit internationaler Beteiligung zu organisieren, hat ihr jetzt den Karrieresprung in der Hauptstadt ermöglicht. Eine neue künstlerische Leitung in Neumünster wird noch gesucht.

"Ihre Kunst strahlt weltweit aus"

Für den Wechsel zeigte Ulrich Schneider von den Landesmuseen Schloss Gottorf großes Verständnis. In seiner Laudatio würdigte er die Keramikerin als eine junge Frau, die neue Impulse in die Provinz gebracht habe: „Sie in Neumünster können stolz auf Danijela sein. Ihre Kunst strahlt weltweit aus.“ Wenn sie so bleibe, wie sie ist, werde ihr Name auch bald auf Plakatwänden in Berlin stehen.

"In Neumünster sind wir zu Hause"

Die so Geehrte bedankte sich gerührt. „Wir wohnen seit neun Tagen in Berlin und fühlen uns noch wie Touris. Aber als wir heute nach Neumünster kamen, waren wir wieder ,Homis’, hier sind wir zu Hause. Meine Familie und ich, wir bedanken uns für elf wunderschöne Jahre unseres Lebens.“

Die Künstlerin hat diverse Stipendien und Auszeichnungen erhalten. Das begann 1999 mit einem Arbeitsstipendium des serbischen Kultusministeriums. Weitere Stipendien kamen dazu in Dresden (2007), Römhild (2008), Prösitz (2009) – und eben ab 2009 in Neumünster.

Weitere Stipendien und Einladungen zu Symposien in aller Welt folgten regelmäßig, mehrere Symposien leitete sie auch. Schon 2009 nahm Danijela Pivašević-Tenner an der Biennale junger Künstler in Mazedonien teil. 2011 erhielt sie den Keramikpreis Kellinghusen. Sie lehrt seit 2014 unter anderem an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel.

Der Wechsel nach Berlin ist für Neumünster noch in einer weiteren Hinsicht bedauerlich: Ihr Ehemann Stefan Tenner kann nun nicht mehr für das Freie Radio Neumünster (FRN) arbeiten. Der Rundfunkjournalist war in den vergangenen Jahren einer der Gründer und Motoren des Radioprojekts FRN gewesen.

